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Moda dünyasının metaverse keşfi devam ederken Damat Tween oyun ve avatar dünyasındaki öncü marka rolünü sürdürüyor
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: “2023’de 2 milyona yakın bir istihdam etkisi oluşturacağımızı düşünüyoruz”
WiLAT Türkiye, Lojistik ve Taşımacılık Sektöründeki Yetkinlik ve Cinsiyet Eşitsizliği Araştırmasını Basın Toplantısı ile Duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Şubat-4 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
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Moda dünyasının metaverse keşfi devam ederken Damat Tween oyun ve avatar dünyasındaki öncü marka rolünü sürdürüyor
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