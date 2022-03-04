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Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk işi açıkladı
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İçtiğiniz suya dikkat, bağırsak kanseri riskini artırabilir
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Genç hemşire doğuma 15 gün kala bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti
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Kongo’da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı
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Bayraktar AKINCI TİHA milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı
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Moda dünyasının metaverse keşfi devam ederken Damat Tween oyun ve avatar dünyasındaki öncü marka rolünü sürdürüyor
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