Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıları ve piyasa dinamiklerini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Kurul Karar Organı’nın 30/05/2026 tarih ve 33/993 sayılı kararı uyarınca, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanan geçici tedbirlerin süresi uzatıldı.

Piyasalarda oynaklığı azaltmak ve dengeli bir seyir izlenmesini desteklemek amacıyla alınan bu karar, SPK'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bir duyuruyla kamuoyuna ilan edildi.

Tedbirler 12 Haziran Seans Sonuna Kadar Geçerli

Yapılan resmi açıklamaya göre, Kurul’un 09.05.2026 tarihli bülteninde yer alan ve ilk olarak 08.05.2026 tarihinde alınan kararların uygulama süresi uzatıldı. Bu kapsamda piyasayı doğrudan etkileyen iki önemli başlık öne çıkıyor:

Açığa Satış Yasağı Devam Ediyor: Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında işlem gören hisseler üzerindeki açığa satış yasağı uygulaması kesintisiz olarak sürecek.

Kredili İşlemlerde Öz Kaynak Esnekliği: Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına devam edilecek.

SPK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurul Karar Organı’nın kararı uyarınca; Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 12.06.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir."

Piyasalar Nefes Alacak

Uzmanlar, SPK'nın bu hamlesinin özellikle kredili işlem yapan yatırımcıları rahatlatacağını ve piyasadaki ani satış baskılarının önüne geçeceğini belirtiyor. Söz konusu tedbir ve uygulamalar, 12 Haziran 2026 Cuma günü seans sonu itibarıyla yeniden değerlendirilmek üzere yürürlükte kalacak.