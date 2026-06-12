Toplam 2 milyar TL kefalet limiti bulunan paket kapsamında, kadın girişimcilere büyük kolaylıklar sağlanacak.

Finansmana Erişimde %80 Kefalet Avantajı

Yeni destek paketi, özellikle teminat göstermekte zorlanan kadın girişimciler için can suyu niteliğinde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, banka olarak kadın girişimciliğini yaklaşık 20 yıldır çok boyutlu bir modelle desteklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Finansman tarafında son beş yılda kadın girişimcilere sağladığımız destek 350 milyar TL’yi aştı. Şimdi de KGF iş birliğiyle yeni bir finansman olanağını hayata geçiriyoruz. Özellikle teminata erişimde zorlanan kadın girişimciler için yüzde 80 kefalet desteği önemli bir avantaj sağlayacak. Kadın girişimcilerin ekonomide daha güçlü yer alması, sürdürülebilir kalkınma açısından kritiktir."

Başvuru Şartları ve Kredi Detayları Neler?

Destek paketinden yararlanmak isteyen firmaların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Öne çıkan başvuru şartları ve kredi limitleri şu şekilde belirlendi:

Sahiplik Oranı: Firmanın yüzde 50 ve üzeri kadın sahipliğinde olması gerekiyor.

Yetki Şartı: Başvuru tarihi itibarıyla, ticaret sicil gazetesinde kadın ortağın şirketi temsilen imza yetkisine sahip olması şartı aranıyor.

Şirket Türü: Kriterlere uyan hem tüzel firmalar hem de şahıs firmaları paketten faydalanabiliyor.

Maksimum Limit: Program kapsamında kadın girişimciler en fazla 10 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.

Kadın girişimciler, krediye dair detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için Garanti BBVA şubelerine müracaat edebilecekler.

20 Yıllık Çok Boyutlu Destek Köprüsü

Garanti BBVA, kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerini sadece finansman sağlama misyonuyla sınırlamadığını bir kez daha kanıtlıyor. Banka; finansman, eğitim, cesaretlendirme ve pazara erişim olmak üzere 4 temel alanda kadınların yanında olmaya devam ediyor:

Destek Alanı Hayata Geçirilen Faaliyetler & Başarılar Cesaretlendirme Bu yıl 19. kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ile bugüne kadar 50 binden fazla başvuru alındı. Eğitim Türkiye Kadın Girişimci Akademisi aracılığıyla bugüne kadar 6 bin kadın girişimciye ücretsiz eğitim desteği sunuldu. Pazara Erişim KAGİDER iş birliğiyle yürütülen Ticaretin Kadınları platformu sayesinde yaklaşık 1.500 işletme ve 4 bine yakın kullanıcı yeni iş bağlantılarına ve tedarik zincirlerine ulaştırıldı.

Garanti BBVA, yeni KGF paketiyle birlikte kadınların ekonomideki payını büyüterek "Birlikte Yaparız" mottosuyla rehberlik etmeyi sürdürüyor.