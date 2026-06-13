Arizona’da Üst Düzey Güvenlik Önlemleri

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı başlarken, turnuvada mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızın güvenliği için de üst düzey önlemler devreye sokuldu. Turnuva hazırlıkları kapsamında Arizona eyaletinde kamp çalışmalarını sürdüren millileri korumak amacıyla Türkiye'den özel bir ekip görevlendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün en tecrübeli isimlerinden oluşturulan bu elit tim, kafilenin güvenliğini sağlamak adına okyanus ötesinde mesai harcıyor.

Her Adımda Yakın Takip

Özel olarak görevlendirilen güvenlik güçleri; milli futbolcular, teknik heyet ve federasyon yetkilileri için adeta etten bir duvar örmüş durumda. Güvenlik çemberi sadece saha içiyle sınırlı kalmıyor:

Konaklama: Kafilenin kaldığı otellerde giriş ve çıkışlar 24 saat esasıyla sıkı denetim altında tutuluyor.

Antrenman ve Seyahat: Antrenman sahaları ile takımı taşıyan otobüslerin güzergahlarında önceden güvenlik taramaları yapılıyor.

Maç Günleri: Stadyum içi ve çevresinde futbolcuların doğrudan temas kurabileceği tüm alanlar özel ekiplerce kontrol ediliyor. Meksika 2026 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı İçeriği Görüntüle

Uluslararası Koordinasyon Sağlanıyor Türk emniyet mensupları, turnuva boyunca turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerin yerel güvenlik makamlarıyla tam koordinasyon içinde çalışacak. Ayrıca Güvenlik Daire Başkanlığı şube müdürlerinin, organizasyonun merkezi yönetimi için Washington’da kurulan Uluslararası Güvenlik Merkezi’nde de aktif görev aldığı öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Türk polisinin sağladığı bu güvenli ortamda tamamen saha içine odaklanarak Dünya Kupası'nda başarı kovalamaya devam ediyor.