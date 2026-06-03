Site ve apartman aidatlarında yeni dönem! Yetki, kat maliklerine geçiyor!

aidatlarında yeni dönem! Yetki, kat ma liklerine geçiyor! İşletme projesi ve fahiş aidat artışlarına ilişkin yasal sınırları bu içeriğimizde sizler için anlattık. Site aidatlarına yeni düzenleme getiren yasa değişikliği Resmi Gazete’de 22/05/2026 tarihinde yayınlandı.

Yeni düzenle meyle, site yönetimlerinin site sakinlerinin katıldığı genel kurul yerine, kendi kararlarıyla aidat belirleme yetkisi kısıtlandı. Karara göre, site yönetimleri kısa süreli geçici bütçe oluşturacak. Bu bütçe 3 ay içinde kat malikleri kuruluna sunulacak.

Kanun teklifinin 3. ve 4. maddeleri ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 35. ve 37. maddelerinde yapılan değişiklik kapsa mında, site ve apartman yöneticilerinin, kat maliklerinden talep edilecek avans ve aidat tutarlarını tek başına belirleme yetkisi sınırlandırılarak, aidat ve avans tutarlarının kat malikleri kurulu nun onayına tabi olması hedeflenmiştir.

Yapılan değişiklik ile işletme projesi bulunmayan hallerde yöneticinin geçici işletme projesi yapabilmesine imkan tanın makla birlikte, bu projenin belirli süre içinde genel kurulun yani kat maliklerinin onayına sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Bir başka deyişle, yöneticinin faydalı veya lüks harcamaları, ancak kat maliklerinin muvafakatine bağlı hale getirilmiştir.

Söz konusu düzenlemeler ile keyfi aidat artışlarının önlenmesi ve kat malikle rinin korunması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Kanunun teklifinin 5’inci maddesi ile Yönetim Planının değiştirilmesini ele alan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanu nu’nun 70’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “beşte dördünün” ibareleri “üçte ikisinin” şeklinde değiştirilmiş ve böylelikle, önceden yönetim planı değişikliği için aranan yüzde 80’lik oran, bu yasal değişiklikle birlikte, yüzde 66’lık bir orana indirilmiş ve yüzde 66’lık oranın tutturulması, Yönetim Planının değiştirilmesi için yeterli görülmüştür.

Ancak kanun maddesine eklenen “Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz” fıkrası ile genel prensip korunmuş ve Yönetim Planına tanınan daimi üstünlük anlayışı sürdürülmüştür.

Unutmayın, kural olarak Yönetim Planı, Kat Mül kiyeti Kanunu’ndan üstündür ve hatta yaygın söylemle Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun Anayasası kabul edilir. Söz konusu düzenleme ile avans, gündelik dildeki ifadeyle aidat artışı için kat maliklerinin 3’te 2 çoğunluğunun kabulü gereke cektir. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak.

Bu 3 aylık sürede ise, aidatlara geçici olarak ve en fazla, her yıl yeniden belirlenen yeniden değerlendirme oranında zam yapılacaktır. Böylelikle zam oranı belirsiz kalmayacak.

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