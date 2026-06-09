Maxion Wheels CEO’su Mark Gerardts, yeni dövme alüminyum jantların şirketin ticari araç jantları alanındaki pazar lideri ürün portföyünü daha da güçlendirdiğini belirterek, bu adımın ticari araç müşterileri için güçlü ve güvenilir bir iş ortağı olma konumlarını pekiştirdiğini ifade etti.

Gerardts, 100 yılı aşkın jant deneyimiyle şekillenen mühendislik ve üretim uzmanlıklarının, müşterilere çelik ve alüminyum çözümleri tek kaynaktan sunma kabiliyetini güçlendirdiğini; bu sayede farklı ihtiyaçlara yönelik yenilikçi, kapsamlı ve maliyet açısından rekabetçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye’deki Üretim Gücü Küresel Portföyü Destekliyor

Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ise Maxion Wheels ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinin dövme alüminyum jant alanına taşınmasının, yerel üretim gücü ile küresel yetkinliklerin başarılı bir birleşimini ortaya koyduğunu belirtti. Zaim, bu adımın yeni ürünlerin devreye alınması ve ölçeklenmesinde ekiplerin ortak vizyonunu yansıttığını, aynı zamanda onlarca yıla yayılan güçlü iş birliğinin doğal bir devamı olduğunu ifade etti.

Maxion İnci Jant Grubu, Türkiye’deki modern üretim altyapılarına yapılan teknoloji yatırımlarıyla küresel pazardaki konumlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Yıllık yaklaşık 350.000 adetlik başlangıç kapasitesine sahip yeni dövme alüminyum ticari araç jantı üretimi, Manisa’daki ileri teknoloji tesiste hayata geçiriliyor. Hafiflik, dayanıklılık ve operasyonel verimlilik sağlayan bu yeni ürün grubu; araç ağırlığının azaltılmasına, yakıt verimliliğinin artırılmasına ve kullanım aşamasında emisyonların düşürülmesine katkı sunuyor. Böylece şirket, çelik ve alüminyum jant çözümlerini tek çatı altında bir araya getirerek ticari araç müşterilerine daha bütüncül bir ürün portföyü sunuyor.