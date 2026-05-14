Jeopolitik Dönüşüm ve Lojistiğin Yeni Gerçeği

EKO Fuarcılık Pazarlama Direktörü Ekin Seren Altun, logitrans’ın sektörün geleceğini şekillendiren kilit buluşma noktası olduğunu vurguluyor.

Altun, hepimizi derinden sarsan savaşlar ve krizlerlerin tetiklediği jeopolitik gelişmelerin lojistiği sabit planlarla yönetilemez hale getirdiğini belirterek, “Artık planlanabilir bir lojistikten değil, sürekli yeniden kurulan bir akıştan söz ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Bu yeni dönemde taşımacılığın tüm modları eş zamanlı etkileniyor; hava yollarında maliyet ve rota kısıtları, denizyolunda zorunlu güzergâh değişimleri, karayolu ve demiryolunda ise kapasite ve maliyet baskısı öne çıkıyor.

Altun, lojistiğin artık yalnızca hız ve maliyet değil, akış sürekliliği üzerinden tanımlandığını ifade ediyor.

Yeni Soru: Akış Nasıl Kesintisiz Sürdürülür?



Bugün lojistik sektörünün temel sorusu değişmiştir:

“Nasıl daha hızlı taşırız?” değil, “Küresel krizler altında akış nasıl kesintisiz sürdürülebilir?”

Bu dönüşüm, sektörü ortak akıl ve iş birliği ağları oluşturmaya yönlendiriyor. Çok modlu taşımacılık, alternatif koridorlar, bölgesel dağıtım merkezleri ve dijital lojistik ağlar stratejik bir zorunluluk haline geliyor.

Türkiye’nin Stratejik Rolü



Türkiye, bu yeni denklemde yalnızca coğrafi konumuyla değil, fonksiyonel rolüyle de öne çıkıyor.

Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki konumuyla küresel lojistik akışların yeniden şekillendiği önemli merkezlerden biri haline geliyor. Gelişen altyapı yatırımları, intermodal bağlantılar ve yeni ticaret koridorları bu rolü güçlendiriyor. Orta Koridor, Ro-Ro hatları ve demiryolu entegrasyonları bu dönüşümün temel unsurları arasında yer alıyor.

logitrans: İstanbul’da Çözüm ve Koordinasyon Merkezi



Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, maliyet baskıları ve artan belirsizlik, lojistik sektörünü daha entegre ve koordineli bir yapıya yönlendiriyor.

logitrans Transport Lojistik Fuarı, üreticilerden lojistik operatörlerine, limanlardan teknoloji sağlayıcılarına kadar tüm paydaşları aynı platformda buluşturan uluslararası bir iş birliği ve çözüm zemini sunuyor.

Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve intermodal taşımacılığı aynı çatı altında birleştiren yapı; yalnızca bir fuar değil, yeni iş modellerinin tartışıldığı, alternatif koridorların değerlendirildiği ve ortak çözümlerin geliştirildiği bir etkileşim alanı olarak öne çıkıyor.

Ekin Seren Altun bu dönüşümü şu ifadeyle özetliyor: “Artık bireysel optimizasyon değil, sistemsel dayanıklılık dönemi.”

Tekil Çözümler Değil, İş birliği Ağları



Sektör, tekil çözümler yerine ortak akıl ve işbirliği ağlarına yönelmektedir. Parçalanan küresel akışların hiçbir ülke ya da şirket tarafından tek başına yönetilememesi, çok modlu taşımacılığı, alternatif koridorları, bölgesel dağıtım merkezlerini ve dijital lojistik ağları stratejik bir zorunluluk haline getirmektedir.

Altun’a göre lojistik, artık yalnızca ekonomik bir faaliyet değil; ülkelerin rekabet gücünü ve tedarik güvenliğini belirleyen stratejik bir kapasite olarak değerlendirilmektedir.

logitrans Fuarı Hakkında

logitrans Uluslararası Transport Lojistik Fuarı, Avrupa ile Yakın Doğu arasında stratejik bir köprü kurarak lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirini kapsayan bir platform sunmaktadır. Bu yönüyle Türkiye lojistiğinin gelişimine yön verir.

Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük lojistik fuarı olan logitrans; prestijli organizatör EKO Fuarcılık ile küresel fuar şirketi Messe München ortaklığında kurulan EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenmektedir.

Her yıl 50’yi aşkın ülkeden yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi İstanbul’da bir araya getirir.

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, 11-13 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul – Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 19. kez düzenlenecektir.