85 araçlık filosu ve 400.000 metrekare büyüklüğündeki dört araç park sahasıyla faaliyet gösteren OMSAN, yılda yaklaşık 240 bin aracın depolama ve taşıma operasyonunu gerçekleştiriyor. Şirket, bu performansıyla Fas'ta bitmiş araç lojistiğindeki liderliğini korurken, ülkede taşınan her iki araçtan birine hizmet veriyor.

Büyümesini altyapı yatırımlarıyla da destekleyen OMSAN, depolama kapasitesini son yıllarda önemli ölçüde artırdı. Tanger'deki depo alanını 2 bin metrekareden 4.000 metrekareye, Kazablanka'daki depo alanını ise 750 metrekareden 2.000 metrekareye çıkaran şirketin toplam depo alanı 6.000 metrekareye ulaştı.

Bitmiş araç lojistiğinde yüksek kalite standartları, güçlü operasyon kabiliyeti ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan OMSAN, son dönemde gerçekleştirdiği filo yatırımlarıyla kapasitesini daha da büyüttü. Yenilenen araç filosu ve gelişmiş operasyon altyapısıyla Fas'taki büyümesini sürdüren şirket, otomotiv lojistiğinde güvenilir çözüm ortağı olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

OMSAN küresel büyümesini Afrika’da sürdürüyor

Afrika'nın zorlu coğrafi koşullarında elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirten OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, şirketin bölgedeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fas'ta ulaştığımız yüzde 44'lük pazar payı ve taşınan her iki araçtan birine hizmet veriyor olmamız, OMSAN'ın uluslararası operasyon gücünün en somut göstergelerinden biridir. Bu başarı; sahadaki tecrübemizin, kalite anlayışımızın ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin sonucudur. Fas'ı yalnızca bugünün değil, geleceğin de stratejik pazarlarından biri olarak görüyoruz. Liderliğimizi yeni yatırımlar, büyüyen filomuz ve genişleyen hizmet ağımızla daha da ileri taşıyacağız."

Fas'ta kurduğu güçlü operasyon yapısıyla bölgenin en önemli lojistik oyuncuları arasında yer alan OMSAN Lojistik, otomotiv lojistiğindeki uzmanlığını Afrika'nın farklı pazarlarına taşıyarak küresel büyümesini sürdürmeyi planlıyor.