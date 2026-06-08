Goodyear, dört mevsim kategorisini şekillendirmede, standartları takip etmek yerine her zaman yeni kriterler belirleyen itici bir güç oldu. Bu mirasın üzerinde yükselen ve sürücülerin sırf hava durumu öngörülemez diye performans ödünlerini kabul etmek zorunda olmadığı inancıyla mühendisliği yapılan bu yeni lastik; dört yıllık odaklanmış bir geliştirme, amansız testler ve cesur mühendislik kararlarının ardından ezber bozuyor. Goodyear, kategorinin tarihsel sınırlarına doğrudan meydan okuyan bir dört mevsim lastiği sunuyor.



Zayıf olduğu bir mevsim yok. Gizli ödünler yok.



Tek Bir Talimat: Ödünleri Ortadan Kaldırın

Vector All Season 4, dört yıl boyunca tek bir pazarlık kabul etmez hedef etrafında birleşen 70'ten fazla mühendis tarafından geliştirildi: Zayıf yönü olmayan bir dört mevsim lastiği üretmek. Bu hedef netliği her şeyi değiştirdi.



Temel performans hedeflerine geliştirme sürecinin erken aşamalarında ulaşıldı; bu sayede mühendisler, toplam Ar-Ge süresinin yaklaşık yüzde 75'ini, küçük kazanımların anlamlı avantajlara dönüştüğü 'ince ayar' (optimizasyon) süreçlerine ayırabildiler. Kuru, ıslak, karlı ve buzlu zemin yol tutuşu, verimlilik, kilometre ömrü, gürültü ve konfor da dahil olmak üzere 50'ye yakın bireysel performans KPI'ı (Temel Performans Göstergesi) keskinleştirildi; üstelik bunların tümü çok geniş bir sıcaklık yelpazesinde ve gerçek dünya yol koşullarında test edildi.



En önemlisi, dört mevsim lastiklerinde öteden beri kabul gören 'ödünler' kaçınılmaz olarak değerlendirilmedi. Kilometre ömrüne karşı ıslak zemin frenlemesi; suda kızaklama ve yakıt verimliliğine karşı kuru zemin tutunması; gürültüye karşı kar çekişi gibi ikilemler buna dahildi. Bu çelişkiler birbirinden bağımsız olarak ele alınmadı. Sürücülerin sürüşleri sırasında hiçbir ödün vermeyi kabul etmek istememesi ve lastiğin genelinde bir dengenin şart olması nedeniyle, bu unsurlar bütünleşik tek bir sistem olarak birlikte tasarlandı.



Sonuç; ana performans disiplinlerinin tamamında, başka bir performansta kayıp yaşanmaksızın elde edilen bütünsel bir performans oldu.



Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Ürün Geliştirme Kıdemli Teknoloji Direktörü Ben Glesener, “Dört mevsim performansı doğası gereği karmaşıktır” diyerek şöyle ekledi: “Vector All Season 4, ince ayar ve optimizasyon süreçlerini daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşıma gayretimizden büyük güç aldı. Gerçek fark da tam olarak burada, çoğu sürücünün asla görmediği ama kesinlikle hissettiği o detaylarda ortaya çıkıyor.”



"WeatherReady Technology™: Sadece Test Döngüleri İçin Değil, Gerçek Hayat İçin Tasarlandı

Vector All Season 4'ün kalbinde, gerçek dünya hava koşullarının yarattığı karmaşada sakin ve öngörülebilir bir performans sunmak üzere tasarlanmış bir mühendislik temeli olan Goodyear'ın yeni WeatherReady Technology™ sistemi yer alıyor. Bu teknoloji, birbirleriyle rekabet etmek yerine uyum içinde çalışmak üzere tasarlanmış üç temel performans sütununu bir araya getiriyor. Lastiğin dengeli performansını bir üst seviyeye taşıyan bu performans sütunları, Avrupa pazarında ilk kez bir arada sunuluyor.



Gerektiği Anda Kesin Güven

Yeni geliştirilen sırt deseni ve blok yapısı; mevsimler ve değişen yol koşulları genelinde üstün bir tutunma ve frenleme performansı sunarak, yol veya hava durumu beklenmedik şekilde değiştiğinde sürücülerin güvende kalmasına yardımcı oluyor. Rijit (sert) merkezi boylamasına bloklar kuru yollarda denge ve istikrar yaratırken, yüksek yoğunluktaki Diapason Blades (Diapason Lamelleri) ise ıslak ve karla kaplı zeminlerde ihtiyaç duyulan çekiş ve frenleme performansını sağlıyor.



İkonik V şeklindeki sırt tasarımı, suyu lastiğin temas yüzeyinden (yere basan alanından) aktif bir şekilde tahliye ederek suda kızaklama direncini artırır; kuru zemindeki güven hissinden ödün vermeden kontrollü ve öngörülebilir bir ıslak zemin yol tutuşu sunar.



Hangi Aracı Sürerseniz Sürün, Güvenle

Geliştirilmiş temas yüzeyi, aracın boyutu ve ağırlığı ne olursa olsun sürüş deneyimi boyunca yol ile teması artırır. Lastik izi genelindeki optimize edilmiş basınç dağılımı, her koşulda tutunmayı artırırken aşınma oranlarını da düşürür.



Verimli. Konforlu. Kusursuz.

Gelişmiş bir polimer matrisi ve reçine sistemi üzerine inşa edilen yeni sırt hamuru bileşeni, tutunmayı korurken yüzey aşınmasını ve yuvarlanma direncini azaltır. Sonuç; kuru, ıslak ve kış koşullarında artırılmış dayanıklılık, daha iyi verimlilik ve uzatılmış bir mobilite ömrü oluyor.



Her Zaman Standartları Belirleyen Bir Kategori Öncüsü

Goodyear, dört mevsim kategorisine sadece adım atmakla kalmadı; 1977 yılında dünyanın ilk dört mevsim lastiğini üreterek bu kategorinin tanımlanmasına doğrudan yardımcı oldu. Goodyear, 2003 yılında Avrupa pazarında konvansiyonel simetrik tasarımlardan radikal bir kopuşu simgeleyen, yönlü V şekilli sırt desenine sahip ilk Vector dört mevsim lastiğini tanıttı. O günden sonra bu 'V' formu, belirli bir amaç doğrultusunda tasarlanmış ve kategoride anında tanınan hem görsel hem de işlevsel bir imza haline geldi.



Vector All Season 4, bu mirası, patentli yeni bir sırt deseni ve performans, verimlilik ve görsel güvenin asla ikinci plana atılmadığı günümüzün premium araçları için özel olarak tasarlanmış bir tasarım diliyle daha da ileriye taşıyor.



19 inç ve üzeri jant boyutları için geliştirilen Yüksek Kontrastlı Yanak Tasarımı, lastiğe belirgin bir premium görünüm kazandırıyor. Hassas nano-dokulama) ve gelişmiş lazer kazıma teknolojisi, artırılmış kontrast ve netliğe sahip ultra derin bir siyah yüzey oluşturuyor. Bu tasarım, lastiğin yüksek hızlardaki performansı kadar, park halindeyken de kendinden emin görünmesini sağlamak için kurgulandı.



Goodyear EMEA Tüketici Yenileme Pazarı Lastikleri Teknik Proje Müdürü Julien Caroux, 'Tasarım, performansın bir parçasıdır' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yönlü V şekilli sırt deseninden yüksek kontrastlı yanak tasarımına kadar yaptığımız her görsel seçim, sürücü henüz direksiyonu bile çevirmeden ona güven aşılamayı amaçlıyor.”



4 Mevsimden Her Mevsime: Bir Etiket Değil, Bir Kararlılık Beyanı

Vector 4Seasons isminden Vector All Season ifadesine geçiş, Goodyear'ın dört mevsim performansında çok daha zorlu ve yüksek standartlar belirleme vizyonunu yansıtıyor.



Vector All Season 4 gerçek dünya koşullarındaki daha geniş bir değişkenlik yelpazesinde, daha büyük sıcaklık dalgalanmalarında, daha çeşitli kullanım senaryolarında ve modern premium araçların yüksek performans beklentilerinde çok daha yüksek düzeyde bir istikrar ve tutarlılık sunmak üzere tasarlanmıştır.



Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri Ürün Geliştirme Kıdemli Teknoloji Direktörü Ben Glesener, yeni isimlendirme stratejisi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Goodyear'da "All Season" (Dört Mevsim) ifadesi bir tutarlılık beyanıdır; mevsimsel kör noktaları kabul etmeyi reddetmektir ve Goodyear'ın dört mevsim performansının gelecekte gitmesi gerektiğine inandığı yönü gösteren net bir tabeladır.”