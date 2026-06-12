Kentte adeta bayram havası estiren açılışta konuşan Erdoğan, hem yeni müjdeler verdi hem de iç ve dış politikaya yönelik çok sert mesajlar gönderdi.

Selimiye'ye 100 Yıllık Dokunuş

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği 450 yıllık Selimiye Camii, aslına uygun olarak yürütülen devasa bir operasyonla tepeden tırnağa yenilendi. Tören alanını dolduran 32 bin vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonun detaylarını şu sözlerle aktardı:

"Selimiye, bu toprakların ebediyen Türk-İslam yurdu olduğunun tapu senedidir. 450 yıllık mazisinin en kapsamlı onarımını gerçekleştirdik; dokunulmadık, güçlendirilmedik tek bir nokta bırakmadık. Balkan Savaşları’nda Bulgar ateşinden kalan gülle izini ise tarihin canlı şahidi olarak aynen muhafaza ettik. 450 milyon liraya mal olan bu çalışma ile Selimiye’ye bir asır daha kazandırdık." ABD uçakları, İran ile anlaşmanın imza törenine hazırlık amacıyla Avrupa'ya gönderildi İçeriği Görüntüle

Sırada Edirne Sarayı Var: 2027 Sonu İşaret Edildi

Edirne’ye yönelik müjdelerin Selimiye ile sınırlı kalmadığını belirten Erdoğan, 93 Harbi’nde yıkılan tarihi Edirne Sarayı’nın da Milli Saraylar tarafından yürütülen Avrupa’nın en büyük ihya programıyla yeniden ayağa kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan, "Mehterden rahatsız olan şuursuzlara rağmen ecdat yadigârına sahip çıkacağız. Edirne Sarayı'nı 2027 sonuna doğru hizmete açacağız" diyerek şehrin çehresinin tamamen değişeceğini vurguladı. Kentte ayrıca sağlık, adalet ve altyapı alanında toplam değeri milyarları bulan onlarca yeni projenin de toplu açılışı yapıldı.

"Muhalefet Değil, Dövüş Kulübü!"

Konuşmasında iç siyasete ve ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerini sertleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel krizler ve savaşların ortasında boşa harcayacak zamanı olmadığını söyledi. CHP içindeki hareketliliği "aksiyon filmine" benzeten Erdoğan, sokak çağrılarına da set çekti:

"Dünyamız İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en kritik günleri yaşıyor. Gazze ve Lübnan'da soykırım sürerken, Doğu Akdeniz'de yeni tezgahlar kurulurken bizim kayıkçı kavgalarıyla kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Millet işi gücü bıraktı, CHP’yi izliyor. Sanki dövüş kulübü! Herkes birbirine çelme takma peşinde. Birileri çıkmış sokakları ayaklandırmaktan bahsediyor. Siz milletvekili misiniz, militan mı? Ne zamandan beri sokakları karıştırmak siyaset oldu? Biz buna asla müsaade etmeyiz."

"Terörü Kalıcı Olarak Bitirmenin Eşiğindeyiz"

Türkiye'nin yarım asırlık terör sorununu kalıcı olarak çözmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan, iç tartışmaların tarafı olmayacaklarını, sadece eser ve hizmet üreteceklerini belirterek, "Terörü bu bölgeden kazımak için tempomuzu daha da artıracağız. Biz başkalarıyla değil, kendimizle yarışıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.