Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayiindeki yükselişine sahne olan SAHA EXPO 2026, bu yıl yalnızca bir fuar değil; Türkiye’nin yüksek teknoloji vizyonunu dünyaya gösteren stratejik bir platform olarak öne çıktı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyon, yerli ve milli savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik seviyeyi, üretim kapasitesini ve küresel etkisini bir kez daha ortaya koydu. Fuarın ilk gününden itibaren katılma fırsatı buldum. Daha önceki Saha Expo’yu yakından takip etmiş biri olarak bu yıl oluşan atmosferin çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Tür kiye’nin artık savunma teknolojilerinde yalnızca üretim yapan değil; teknoloji geliştiren, yön veren ve uluslararası dengelerde stratejik ağırlık oluşturan ülkeler arasında yer aldığı açık şekilde hissediliyordu.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR DÖNEM

Fuarda sergilenen insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri ve yapay zekâ destekli savunma çözümleri uluslararası katılımcıların büyük ilgisini çekti. Özel likle Bayraktar KIZILELMA, KAAN ve YILDIRIMHAN projelerinin bulunduğu alanlarda yabancı askeri heyetlerin, yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin yoğun temasları dikkat çekiyordu. Türkiye’nin geliştirdiği yüksek teknoloji sistemlerin artık dünya savunma ekosisteminde güçlü bir karşılık bulduğu net şekilde görülüyordu.

Bu yıl SAHA EXPO’ya 120’den fazla ülkeden resmi heyetler ve sektör temsilcileri katıldı. 1700’ün üzerinde firmanın yer aldığı organizasyonda binlerce B2B görüşme gerçekleştirilirken milyarlarca dolarlık iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

Bu tablo, Türkiye’nin savunma sanayiinde ulaştığı uluslararası güvenin ve etkinliğin önemli göstergelerinden biri oldu. Teknolojik bağımsızlık ve vizyoner liderlik Fuarda en dikkat çekici başlıklardan biri Türkiye’nin ulaştığı yer lileştirme oranı ve teknolojik bağımsızlık seviyesi oldu. Türkiye artık yalnızca savunma ürünü geliştiren değil; kendi mühendis lik altyapısını kuran, ileri teknoloji üreten ve küresel rekabette stratejik rol üstlenen güçlü bir ülke konumuna geliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Sn. Haluk Gör gün’ün fuar kapsamında yaptığı değerlendirmeler de Türki ye’nin savunma sanayiindeki yükselişini güçlü şekilde ortaya koyuyordu. Kara, hava ve deniz projelerinde ulaşılan yüksek teknoloji seviyesi, Türkiye’nin artık küresel ölçekte dikkatle takip edilen bir savunma gücü haline geldiğini gösteriyor.

Sn. Haluk Bayraktar ve Sn. Selçuk Bayraktar’ın ortaya koydu ğu milli teknoloji vizyonu ise Türkiye’nin stratejik bağımsızlığı, yüksek teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücü açısından büyük önem taşıyor. Savunma sanayiinde geliştirilen bu vizyon, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olan güçlü bir teknoloji ülkesi olma yolculuğunda kritik rol oynuyor.

Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fuar boyunca verdiği “Türkiye artık savunma sanayiinde küresel bir markadır” mesajı ise SAHA EXPO 2026’nın ruhunu ve Türkiye’nin gelece ğe dair güçlü vizyonunu en net şekilde ortaya koyuyordu.