Açıklanan verilerde en dikkat çeken detaylardan biri, nisan ayında tavuk eti üretiminin bir önceki aya göre gösterdiği performans oldu. Mart ayında 232 bin 63 ton olarak kayıtlara geçen tavuk eti üretimi, nisan ayında yüzde 1,8 oranında bir artış sergileyerek 236 bin 310 tona ulaştı. Aynı dönemde Türkiye genelinde üretilen tavuk yumurtası miktarı ise 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olarak gerçekleşti.

Yıllık ve dönemlik bazdaki değişimler incelendiğinde ise üretim kalemlerinde farklı grafikler öne çıktı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,9 gibi güçlü bir artış kaydederken, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 ve tavuk eti üretimi yüzde 0,5 oranında hafif bir gerileme gösterdi. Mart ayına kıyasla bakıldığında ise tavuk yumurtası üretiminin nisan ayında yüzde 3,9 oranında azaldığı görüldü.

Sektörün yılın ilk dört ayındaki genel tablosunu ortaya koyan ocak-nisan dönemi verileri ise üretimin genele yayılan bir yükseliş trendinde olduğunu gösterdi. Yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 17,3 oranında artış yakaladı. Kesilen tavuk sayısının yüzde 3,1 yükseldiği bu dönemde, toplam tavuk eti üretimi de yüzde 1,6'lık bir artışla ivmesini korumayı başardı.