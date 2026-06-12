; Lojistik sektöründe kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadınların sektörün her alanında daha fazla temsil edilmesini destekleyen Alışan Lojistik, fırsat eşitliği yaklaşımı doğrultusunda kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde yürütülen kadın sürücü istihdamı programı kapsamında Alışan Lojistik bünyesine katılan iki kadın sürücü, mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimlerini başarıyla tamamlayarak görevlerine başladı.

Alışan Lojistik filosunda kullanılan Renault Trucks araçları ve Hankook lastiklerine yönelik gerçekleştirilen eğitimler kapsamında kadın sürücüler; araç teknolojileri, güvenli sürüş, lastik kullanımı, operasyonel verimlilik ve sürüş güvenliği konularında kapsamlı bilgiler edindi. Eğitimler, sürücülerin görevlerine daha donanımlı başlamalarına katkı sağlarken, mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi ve kariyer yolculuklarını desteklemeyi amaçladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Kadınların lojistik sektörünün her alanında daha fazla temsil edilmesini destekliyor ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sürücülük mesleği de bunun en önemli örneklerinden biri. UND’nin öncülüğünde hayata geçirilen bu değerli projeye katkı sunmaktan ve kadın sürücülerimizi ekibimize kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların yalnızca ofislerde değil, operasyonun her aşamasında ve direksiyon başında da daha görünür olduğu bir sektörün daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir olacağına inanıyoruz." dedi.