TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında karşı karşıya gelen Şamil Tayyar ve İslam Memiş arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın merkezinde ise Memiş'in geçmiş dönemde yaptığı altın fiyatı tahminleri yer aldı.

Tartışmanın Fitilini Sosyal Medya Paylaşımı Ateşledi

Şamil Tayyar, daha önce sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İslam Memiş'in fotoğraflarını paylaşarak, "Günün iki kaybedeni. Biri CHP’deki yoldaşlarını, diğeri altın yatırımcılarını batırdı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından canlı yayında karşı karşıya gelen ikili arasında sert bir diyalog yaşandı.

Canlı Yayında Gerilim Yükseldi

Program sırasında Tayyar'ın eleştirilerine yanıt veren İslam Memiş, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları hedef alarak, "Ben sizin Twitter'dan onun bunun fotoğrafını koyup da ergen çocuklar gibi hesap mı soracağım?" dedi.

Bu sözlere tepki gösteren Tayyar ise, "Terbiyesizlik yapma. Bu milleti kandırmayın. 8 bin TL diyeceksin, 6 bin TL olacak, bundan da mı utanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Karşılıklı söz düellosunun devamında Tayyar, Memiş'e yönelik sert eleştirilerini sürdürürken, Memiş de Tayyar'a "Şovmensin sen" sözleriyle karşılık verdi.

“Spekülatif Yorumlar Mercek Altına Alınmalı”

Canlı yayındaki tartışmanın ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Şamil Tayyar, İslam Memiş'in altın piyasasına yönelik yorumlarının ve işlemlerinin incelenmesi gerektiğini savundu.

Tayyar paylaşımında, altın alım satımı yapan bir kuyumcunun "altın uzmanı" sıfatıyla ekranlarda yaptığı değerlendirmelerin yatırımcılar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirterek şu görüşleri dile getirdi:

"Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez. İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum."

Polemik Büyüyor

Tayyar'ın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da yatırım tavsiyeleri ve piyasa yorumlarının sorumluluğu tartışılmaya başlandı. İslam Memiş cephesinden ise söz konusu iddialara ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Uzmanlar, yatırım kararlarının yalnızca tek bir kişinin öngörülerine dayanarak verilmemesi gerektiğini vurgularken, piyasalardaki fiyat hareketlerinin çok sayıda ekonomik ve jeopolitik faktörden etkilendiğine dikkat çekiyor.