80 yılı aşkın köklü geçmişi ve sektörel birikimiyle öne çıkan Obdan Sistem Genel Müdürü Arkın Obdan, gümrük sektöründe yaşanan bu dönüşümü “dijital uçurum” kavramıyla tanımlıyor.

Sektörde yaşanan dönüşüm, şirketler için önemli gelişim ve farklılaşma alanı yaratıyor. Dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar; hız, verimlilik ve risk yönetimi gibi kritik alanlarda güçlenerek rekabette öne çıkıyor.

Obdan Sistem Genel Müdürü Arkın Obdan süreci şu sözlerle değerlendiriyor: “Teknolojiyi süreçlerine entegre eden firmalar, yalnızca operasyonel hızlarını artırmakla kalmıyor; aynı zamanda verimlilik ve risk yönetimi açısından da önemli avantajlar elde ediyor. Bugün dijitalleşme, sektör için güçlü bir rekabet avantajı ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri haline gelmiş durumda.”

Dış Ticarette Veri Yönetimi ve Hız Ön Planda

Gümrük süreçlerinin dijital ortamlara taşınmasıyla birlikte veri akışı hız kazanırken, bu verinin etkin yönetimi operasyonel başarının belirleyici unsurlarından biri haline geliyor. Dijital altyapılar; süreçlerin uçtan uca izlenmesini, daha hızlı ve doğru karar alınmasını ve hata riskinin minimize edilmesini sağlıyor.

Obdan Sistem ise geliştirdiği çözümlerle dış ticaret süreçlerini daha şeffaf, izlenebilir ve verimli kılarak dijital dönüşümde güçlü bir iş ortağı olarak konumlanıyor. Arkın Obdan, “Operasyonel bilgi birikimimizi teknolojiyle birleştirerek süreçleri daha şeffaf ve yönetilebilir hale getiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde hem verimliliği artırıyor hem de iş ortaklarımıza sürdürülebilir değer yaratıyoruz” diyor.

Otomasyon ve Yapay Zekâ ile Verimlilik Artıyor

Dijitalleşmenin en güçlü etkilerinden biri, manuel iş yükünü azaltması. OCR ve yapay zekâ destekli teknolojiler sayesinde evrak okuma, veri işleme ve beyanname hazırlama gibi süreçler büyük ölçüde otomatikleşiyor. Gelişmiş raporlama sistemleri ve anomali uyarıları ise firmaların veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendiriyor. Gerçek zamanlı veri takibi; hız, şeffaflık ve operasyonel kontrolü aynı anda mümkün kılıyor. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ, otomasyon ve veri analitiği teknolojilerinin sektörde belirleyici rolünü daha da artırması bekleniyor.

Bu teknolojilerin gümrük süreçlerini yalnızca hızlandırmakla kalmayacağını; aynı zamanda daha akıllı ve stratejik hale getireceğini belirten Obdan, şunları ekliyor: “Yapay zekâ, belge yönetimi ve risk analizi gibi alanlarda önemli bir rol oynayacak. Veri analitiği sayesinde şirketler geçmiş verilerden içgörüler üreterek operasyonlarını daha öngörülebilir şekilde yönetebilecek. Teknoloji, sektörü hem hız hem de strateji açısından dönüştürüyor.”

Hedef: Sektörün Dijital Dönüşümüne Katkı Sağlamak

Obdan Sistem, halihazırda sürdürdüğü dijital dönüşüm odaklı projelerle sektörel inovasyona katkı sağlamaya devam ediyor. Dış ticaretin giderek daha veri odaklı hale geldiği bu yeni dönemde şirket, teknoloji yatırımları ve iş birlikleriyle hem kendi operasyonlarını hem de iş ortaklarının süreçlerini geliştirmeye devam edecek.