Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde sular durulmuyor. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti içi disiplin hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Hafta içi çok sayıda kritik ismi disipline sevk eden parti yönetimi, bu kez iki belediye başkanının biletini kesti.

Yapılan son MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer’in, "tedbirli olarak kesin çıkarma cezası" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

Kurultay Takvimi Belirleniyor

Parti sözcüsü Müslim Sarı, dün gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında alınan olağan kurultay kararına da değindi. Sarı, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin gerekli görevlendirmelerin yapıldığını belirtti. Ancak kulislerde, kurultay sürecine girilirken muhalif seslerin disiplin sopasıyla susturulmaya çalışıldığı konuşuluyor.

Hafta İçi Başlayan Temizlik Dalgalar Halinde Sürüyor

Çarşamba günü toplanan MYK, parti içindeki birçok ağır topu benzer şekilde "tedbirli kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etmişti. Son iki belediye başkanıyla birlikte CHP'de tasfiye edilmek istenen isimlerin listesi giderek kabarıyor.

İşte Hafta İçi Disipline Sevk Edilen O İsimler:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut