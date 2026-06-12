Özel, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadığını vurgulayarak, "Temel motivasyonumuz partimizi geri almak. Ama çaresiz kalırsak bir kıyamet senaryomuz da hazır" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında, partide yaşanan hukuki süreçler, kurultay tartışmaları ve genel merkez yönetiminin tutumuna dair sert eleştirilerde bulundu. "Mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tıkanıklığa dikkat çeken Özel, her türlü olumsuz ihtimale karşı yol haritalarının hazır olduğunu belirtti.

"Bizi Partiden Koparmaya Çalışıyorlar"

Genel merkez yönetiminin partiyi çözümsüzlüğe sürüklediğini savunan Özgür Özel, "Olmayacak bir iş yapıp, tedbir kararı da alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Kurultay yapmayacaklarını söyleyerek bizi partiyi bırakıp gitmeye zorluyorlar" dedi.

Kendilerine yönelik hamleleri "1 Nisan zihniyeti" olarak nitelendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu partide vaktiyle yenilmişsiniz, sonra hiçbir iddia koymamışsınız. 31 Mart'ta CHP büyük mağlubiyet alacak, 1 Nisan'da biz geleceğiz diyorlardı. Kumpasçılarla beraber çalıştınız. Bırakmayacağımızı gördükleri için dokuz arkadaşımızı usulsüz şekilde partiden atmaya çalışıyorlar. Onlar kazanırsa parti kaybedecek, ama esas Türkiye kaybedecek."

"Bana Cumhurbaşkanlığının Tapusunu Verseler Bu İlkesizliğe Girmem"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreçteki tutumunu öven Özel, "Mansur Bey ilk günden itibaren samimi, dürüst ve değerli bir tutum aldı, samimi bir gayret gösteriyor" dedi. Kendisine yönelik geçmişteki tekliflere de değinen Özel, ilkeli siyaset vurgusu yaptı:

"Bana değil adaylık, cumhurbaşkanlığının tapusunu verseler ben böyle bir ilkesizlik üzerinden kendimle ilgili bir al-vere girmem. Beni kendileriyle karıştırıyorlar. Bu kadar insanın umutlarını ben nasıl perişan ederim?"

"Ekrem İmamoğlu ve Bana Aynı Teklifler Yapıldı"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu adına hareket ettiğini iddia eden bazı kişilerin kendisiyle görüştüğünü açıklayan Özel, parti içindeki pazarlıkları şu sözlerle ifşa etti:

"Kemal Bey adına gelen bir sürü kişi bana gelip, 'Kemal Bey'i destekleyen 500'ün üzerinde delege var, 1 Nisan'dan sonra bir kurultay yapalım, Ekrem Bey'in ekibini tasfiye edelim, birlikte iktidar olalım. Sen de güçlü otur' dediler. Aynı teklifin Ekrem Başkan'a da yapıldığını biliyorum. Bunların ilkesi yok. Şimdi de partinin yönetimine AK Parti yargı kolları tarafından atanmış arkadaşlar, bu partiye 'pis' diyorlar, 'arınacağız' diyorlar. Bu kadar büyük kötülük olur mu?"

"Bırakıp Gitmek İstiyor İnsan Ama Bırakamayız"

Yaşanan duruma tepki gösteren Özel, CHP'nin Türkiye için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Parti CHP olmasa ve bıraktığım bu ülkedeki gençlerin umudu olmasa, 'Alın lanet olsun sizin olsun' diyesi geliyor insanın. Ama bırakamayız. Biz bırakırsak başka bir yapı yok. TGRT'ye teslim olanlar mı AK Parti'yi yenecek?" dedi.

"İşte Kıyamet Senaryomuz"

Parti kurma iddialarına net bir dille yanıt veren Özgür Özel, olası bir baskın seçim durumunda devreye sokacakları "B Planı"nı ilk kez açıkladı:

Temel Amaç: "Temel motivasyonumuz partiden ayrılmak veya yeni parti kurmak değil, partimizi geri almak."

Kıyamet Senaryosu: "Mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor ve baskın seçim gelmiş... Ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu."

Yönetimin belediye başkanları üzerinden kendisini destekleyenleri tehdit ettiğini öne süren Özel, "Belediye başkanlarını arayıp 'Özgür Özel'i destekleyenleri koruyamayız, geriye kalanlara AK Parti dokunmayacak garantisi aldık' gibi tuhaf tehdit cümleleri kuruyorlar. Bu siyaset değil" diyerek sözlerini noktaladı.