Tamamen elektrikli motora sahip, kendi kendine şişen ve elektrikli ilk standup paddleboard olan BMW x SipaBoards e-SUP, BMW’nin Neue Klasse vizyonunu karadan suya taşıyor. Sınırlı sayıda üretilen BMW x SipaBoards e-SUP, 4.000 Euro + KDV liste fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları ve Servisleri’nde satışa sunuldu.

BMW ve SipaBoards iş birliğinden doğan BMW x SipaBoards e-SUP, Neue Klasse vizyonunu mavi sulara genişletiyor. Tamamen elektrikli motora sahip BMW x SipaBoards e-SUP, BMW’nin ‘Saf Sürüş Keyfi’ felsefesinin sınırlarını yeniden çiziyor.

BMW x Sipaboards e-SUP, 300 Watt’a kadar güç üretebilen gövdeye entegre elektrik motoruyla; kendi kendine şişmesinin yanı sıra kürek çekerken ekstra itme gücü üreterek rüzgâra ve akıntılara karşı kürek çekmeyi çok daha kolay hale getiriyor. BMW için özel olarak geliştirilmiş pervaneye sahip tahrik ünitesi, neredeyse tamamen sessiz çalışarak 7,5km/s (4 knot) hıza erişmeye imkân sağlıyor ve elektrikli sürüş konforunu suya taşıyor.

Neue Klasse Vizyonundan İlham Alıyor

BMW’nin Neue Klasse vizyonundan ilham alarak tasarlanan BMW x Sipaboards e-SUP, küreğe entegre edilmiş uzaktan kumandası, Bluetooth bağlantısı ve özel mobil uygulaması ile birinci sınıf sörf deneyimi sunuyor. Bu teknolojik altyapı, BMW x Sipaboards e-SUP’ı cep telefonuna bağlayarak mobil uygulama ile rotalar oluşturma, GPS üzerinden takip etme, şarj durumunu görme ve uzaktan çalıştırabilmeye imkân tanıyor. Ayrıca Bluetooth sinyali ile tetiklenen otomatik güç kesme sistemi sayesinde, küreğin suya düşmesi durumunda motor otomatik olarak duruyor ve tahtanın her zaman kontrol altında kalmasını sağlayarak kürek deneyimini son derece güvenli hale getiriyor.

BMW Group Designworks’ün Tasarım İmzası

BMW x Sipaboards e-SUP, BMW Group Designworks’ün tasarım imzasıyla üretiliyor ve BMW Neue Klasse tasarım diliyle paralellikler taşıyor. Mint Blue, Violet Rush ve Storm Grey olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan BMW x Sipaboards e-SUP’ın, karbon fiber küreği üzerinde yer alan kumandanın arayüzü BMW’nin Neue Klasse modellerinden ilham alınarak geliştirildi.

SipaMount montaj sistemi ile aksesuarlar ve eklentiler için 17 bağlantı noktası bulunan BMW x Sipaboards e-SUP, kamera, hoparlör, içecek şişeleri, su geçirmez çantalar ve soğutucu kutular gibi birçok aksesuarı ‘click & connect’ özelliği sayesinde kolayca sabitleme imkânı sunuyor. Bu sayede kürek keyfini artırmak için ihtiyaç duyulan her şey güvenle taşınabiliyor ve tahta kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca tahtanın altındaki LED ambiyans aydınlatması, gece sürüşlerinde fark edilirliği ve sürüş konforunu artırırken, suda yarattığı haleler ile karanlıkta kürek çekmeyi ışıklı bir gösteriye çeviriyor.

İki Farklı Batarya Seti

BMW x SipaBoards e-SUP, standart set batarya ile toplamda 180 Wh olmak üzere iki adet 90 Wh batarya sunuyor. Bu konfigürasyon, 3 saate kadar elektrikli sürüş sağlıyor.