29 Aralık 2025 tarihinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan ünlü iş insanının cezaevi çıkışındaki değişimi ve mahallesindeki coşkulu karşılama geceye damga vurdu.

Aylar İçinde Bambaşka Biri Oldu: Saç ve Sakalları Bembeyaz

Akşam saatlerinde cezaevi kapısından çıkan Erden Timur’un görüntüsündeki radikal değişim, kendisini karşılamaya gelenleri şoke etti. Tutuklanmadan önceki haline kıyasla oldukça zayıfladığı görülen Timur’un, cezaevinde geçirdiği ayların ardından saç ve sakallarının tamamen beyazladığı gözlendi.

Yorgun ancak metanetli duruşuyla dikkat çeken ünlü iş insanının bu görüntüsü, sosyal medyada da en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

"Beni Buraya Gönderenlere Allah Razı Olsun Diyorum"

Tahliyesinin ardından sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Erden Timur, yaşadığı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Timur, şu sözleri kaydetti:

"Çok şükür. Buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Allah büyük."

Mahallesinde Davul Zurnalı Coşkulu Karşılanma

Cezaevi önündeki ilk sarılmaların ve "Erden Timur oley!" sloganlarının ardından, ünlü iş insanının evinin bulunduğu mahalleye geçildi. Tahliye haberini alan mahalle sakinleri, komşularını karşılamak için sokaklara döküldü.

Aylar sonra özgürlüğüne kavuşan Erden Timur, mahallesinde davul zurna eşliğinde, meşaleler ve coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. Bembeyaz sakalları ve değişen görüntüsüyle komşularını selamlayan Timur, kendisi için dökülen lokmaları ve sevgi gösterilerini kabul ederek uzun süre yakınlarıyla hasret giderdi.