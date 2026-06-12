Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye, çevresindeki tüm krizlere rağmen istikrarını koruyor. Bu ateş çemberinde Türkiye Cumhuriyeti ateşe girmedi, istikrarını muhafaza etti. Barıştan, diplomasiden ve hukuktan yana tavır aldı. Aynı zamanda gücünü ve istikrarını korudu. Bunun orta vadede ülkemize çok farklı fırsatlar sunacağına inanıyorum' dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere hava yoluyla Tokat'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret etti. İl protokolü tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yılmaz, son olarak İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dünyanın ve bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, 'Dünyada çatışmaların arttığı, belirsizliklerin yükseldiği, jeopolitik gerilimlerin dört bir yanımızı sardığı bir dönemdeyiz. Maalesef kuralları, hukuku ve insani değerleri tanımayan, sadece güce dayalı bir anlayışın dünyaya hakim olduğunu görüyoruz. Bunun karşısında biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü olmak zorundayız' dedi.

'Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline geldi'

Son 23 yılda Türkiye'nin her alanda önemli mesafeler katettiğini ifade eden Yılmaz, '238 milyar dolardan aldığımız ekonomiyi geçen yıl itibarıyla 1,6 trilyon dolara yükselttik. Türkiye bugün dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumundadır. Yollara, demir yollarına, havalimanlarına, kırsal altyapıya büyük yatırımlar yaptık. Hastaneler, okullar ve üniversiteler başta olmak üzere birçok alanda önemli hizmetleri hayata geçirdik' diye konuştu.

Türkiye'nin yalnızca ekonomik alanda değil, demokrasi ve temel haklar konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Yılmaz, 'Yasakçı bir anlayıştan hak ve özgürlüklerin geliştirildiği bir Türkiye'ye geldik. Vesayetçi demokrasi anlayışından normalleşmiş bir demokrasiye geçiş sağladık' ifadelerini kullandı.

'Dış politikada altın çağımızı yaşıyoruz'

Türkiye'nin dış politikada da etkisini artırdığını dile getiren Yılmaz, 'Kafkaslar'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Somali'den Körfez bölgesine kadar birçok alanda Türkiye'nin etkinliğini görüyoruz. Ukrayna-Rusya savaşında üstlendiğimiz rol de ülkemizin uluslararası alandaki konumunu ortaya koymaktadır. Dış politikada son dönemlerde ülkemizin adeta altın çağını yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz' şeklinde konuştu.

'Türkiye ateş çemberinin içinde istikrarını korudu'

Türkiye'nin çevresindeki tüm krizlere rağmen istikrarını korumayı başardığını belirten Yılmaz, 'Bu ateş çemberinde Türkiye Cumhuriyeti ateşe girmedi, istikrarını muhafaza etti. Barıştan, diplomasiden ve hukuktan yana tavır aldı. Aynı zamanda gücünü ve istikrarını korudu. Bunun orta vadede ülkemize çok farklı fırsatlar sunacağına inanıyorum' dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine de değinen Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte ülkemiz bölgesinde ve küresel ölçekte çok daha etkili bir güç haline gelecek. Refah seviyemizi de çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Bugün yaşadığımız bazı sorunlar var. Bunların farkındayız. Her kesimle istişare ediyor, çözüm için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Allah'ın izniyle bugüne kadar nasıl önemli başarılar elde ettiysek, bugünkü sıkıntıları da yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla aşacağız' ifadelerini kullandı.