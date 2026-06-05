Bordo-mavili kulüp, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

KAP’a yapılan bildirimde, Sidny Lopes Cabral’ın bonservisinin alınması konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Anlaşma kapsamında Trabzonspor, Portekiz ekibine toplam 7 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyecek. Söz konusu tutarın üç taksit halinde ödeneceği ifade edilirken, anlaşmaya gelecekteki olası transferlerden pay maddesi de eklendi. Buna göre Benfica, oyuncunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek bonservis gelirinden, daha önce ödenen veya ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan miktarın yüzde 20’sini alacak.

Karadeniz temsilcisi, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya her sezon için 1 milyon 300 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı. Ayrıca sözleşme kapsamında futbolcuya yapılacak brüt ödemelerin yüzde 5’i oranında menajerlik hizmet bedeli de karşılanacak.

Avrupa futbolunda gelecek vaat eden isimler arasında gösterilen Sidny Lopes Cabral’ın transferi, Trabzonspor’un genç ve potansiyelli oyunculara yönelik kadro yapılanmasının önemli halkalarından biri olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavili yönetimin, yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro oluşturma hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.