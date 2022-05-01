Asayiş Takip et

Asayiş / Son Dakika

Asayiş / Günün Gelişmeleri

banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor
Asayiş
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor
Kocaeli’de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
Asayiş
Kocaeli’de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Asayiş
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Zonguldak’ta uyuşturucu şebekesi çökertildi
Asayiş
Zonguldak’ta uyuşturucu şebekesi çökertildi
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama
Asayiş
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Asayiş
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Asayiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Yalova Armutlu’da çifte infaz
Asayiş
Yalova Armutlu’da çifte infaz
Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı
Asayiş
Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı
Yazıcıoğlu’nun korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Asayiş
Yazıcıoğlu’nun korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı
Asayiş
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı
Bodrum’da 3 iş yeri küle döndü
Asayiş
Bodrum’da 3 iş yeri küle döndü
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
Asayiş
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
Pınar Gültekin cinayeti duruşması 20 Haziran’a ertelendi
Asayiş
Pınar Gültekin cinayeti duruşması 20 Haziran’a ertelendi
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Asayiş
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Asayiş
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi
Asayiş
Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi
Amca yeğen tartışması kanlı bitti
Asayiş
Amca yeğen tartışması kanlı bitti
Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim
Asayiş
Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim
Bitlis’te değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Asayiş
Bitlis’te değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Bursa’da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü
Asayiş
Bursa’da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü
Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
Asayiş
Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı
Asayiş
Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı
Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Asayiş
Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı
Asayiş
Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı
Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
Asayiş
Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
Banyoda şüpheli ölüm
Asayiş
Banyoda şüpheli ölüm
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık