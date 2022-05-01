Otovitrin
Asayiş
Bilim ve Teknoloji
Dünya
EkovitrinTV
Ekovitrin Dergi Arşivi
Politika
Turizm
Eğitim
Haberde İnsan
Çevre
Kültür Sanat
YILIN STARLARI
Yerel
Hikayeler
Dış Haberler
Gündem
YAŞAM
Global News
TARIM
KRİPTO PARA
GAYRİMENKUL
Genel
Bilim, Teknoloji
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Güncel
İş Dünyası
Ekonomi
Lojistik
Spor
Magazin
Sağlık
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Asayiş
Takip et
Asayiş / Son Dakika
Asayiş / Günün Gelişmeleri
İstanbul’da sahte oturma izni düzenleyen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Antalya’da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada: 3 yaralı, 3 gözaltı
D-100’de üç araç birbirine girdi: 4 yaralı
Kastamonu’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Askere gitmek için gün sayan ve 2 gündür aranan gençten acı haber
İzmir’de 149 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kaçakçı yakalandı
İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü
Samsun’da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
(Düzeltme) Kocaeli’de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
Çeşme’de uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Irak’ta saldırı hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG’li grup yakalandı
İspanya’da tren kazası: 1 ölü, 85 yaralı
Samsun’da 4 kişinin saldırısına uğrayan avukat hastanelik oldu
İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
Köprüde intihar girişimini polis engelledi
Asayiş
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor
Asayiş
Kocaeli’de feci kaza: Arızalanan tırdan indi, başka bir tırın çarpması sonucu öldü
Asayiş
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Asayiş
Zonguldak’ta uyuşturucu şebekesi çökertildi
Asayiş
İstanbul Emniyetinden, Esenyurt’taki kavgaya ilişkin açıklama
Asayiş
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Asayiş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun koruma polisi Erol Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Asayiş
Yalova Armutlu’da çifte infaz
Asayiş
Park halindeki kamyonlardan 500 litre mazot çaldı, jandarmaya yakalandı
Asayiş
Yazıcıoğlu’nun korumalığını yapan Yıldız, kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti
Asayiş
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı
Asayiş
Bodrum’da 3 iş yeri küle döndü
Asayiş
LPG yüklü kamyonun balatasında yangın çıktı, facia son anda önlendi
Asayiş
Pınar Gültekin cinayeti duruşması 20 Haziran’a ertelendi
Asayiş
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Asayiş
Muş’ta engelli gençler için yemin töreni düzenlendi
Asayiş
Cansız bedeni 12 gün sonra bulunmuştu, cenazesi bugün defnedildi
Asayiş
Amca yeğen tartışması kanlı bitti
Asayiş
Mevsimlik tarım işlerini taşıyan araçlara jandarmadan denetim
Asayiş
Bitlis’te değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Asayiş
Bursa’da yalıtım malzemeleri üreten fabrika yangını tamamen söndürüldü
Asayiş
Çorum polisinden kaçak silah operasyonu
Asayiş
Sedanur Şen’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı
Asayiş
Otlarken su birikintisine düşen ineği itfaiye kurtardı
Asayiş
Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı
Asayiş
Kazada yaralanan kadın, aracındaki etler buzdolabına konulmadan hastaneye gitmedi
Asayiş
Banyoda şüpheli ölüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
»
Daha Fazla Haber
Puan Durumu
Takımlar
O
P
1. Trabzonspor
37
81
2. Fenerbahçe
37
70
3. Konyaspor
37
67
4. Başakşehir
37
62
5. Alanyaspor
37
61
6. Beşiktaş
37
58
7. Antalyaspor
37
58
8. Karagümrük
37
57
9. Adana Demirspor
37
52
10. Sivasspor
37
51
11. Galatasaray
37
51
12. Kasımpaşa
37
50
13. Hatayspor
37
50
14. Kayserispor
37
47
15. Giresunspor
37
45
16. Gaziantep FK
37
43
17. Rizespor
37
36
18. Altay
37
34
19. Göztepe
37
28
20. Ö.K Yeni Malatya
37
20
Takımlar
O
P
1. Ankaragücü
35
67
2. Ümraniye
35
67
3. Bandırmaspor
35
61
4. İstanbulspor
35
59
5. Erzurumspor
35
58
6. Eyüpspor
35
54
7. Manisa Futbol Kulübü
36
49
8. Tuzlaspor
35
49
9. Samsunspor
35
48
10. Gençlerbirliği
35
48
11. Keçiörengücü
35
48
12. Boluspor
35
47
13. Denizlispor
35
46
14. Altınordu
35
45
15. Adanaspor
35
45
16. Bursaspor
35
41
17. Kocaelispor
35
41
18. Menemen Belediyespor
35
38
19. Balıkesirspor
35
12
Takımlar
O
P
1. M.City
37
90
2. Liverpool
36
86
3. Chelsea
36
70
4. Tottenham
37
68
5. Arsenal
37
66
6. M. United
37
58
7. West Ham United
37
56
8. Wolverhampton Wanderers
37
51
9. Leicester City
36
48
10. Brighton
37
48
11. Brentford
37
46
12. Newcastle
37
46
13. Crystal Palace
36
45
14. Aston Villa
36
44
15. Southampton
36
40
16. Everton
36
36
17. Leeds United
37
35
18. Burnley
36
34
19. Watford
37
23
20. Norwich City
37
22
Takımlar
O
P
1. Real Madrid
37
85
2. Barcelona
37
73
3. Atletico Madrid
37
68
4. Sevilla
37
67
5. Real Betis
37
64
6. Real Sociedad
37
62
7. Villarreal
37
56
8. Athletic Bilbao
37
55
9. Osasuna
37
47
10. Celta Vigo
37
46
11. Valencia
37
45
12. Rayo Vallecano
37
42
13. Espanyol
37
41
14. Getafe
37
39
15. Elche
37
39
16. Granada
37
37
17. Mallorca
37
36
18. Cadiz
37
36
19. Levante
37
32
20. Deportivo Alaves
37
31
20°
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K. Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
açık
Köşe Yazarlarımız
Tümü
Bilal KOÇAK
Yüksek enflasyon gıda ve enerji krizi...
Tümay MERCAN
Sanayide Kadına Verilen Değeri Göreceğiz
Erdem RESNELİ
Ekonomideki En Büyük Problem Enflasyon
Eda KARADAĞ
Mayıs ayında sahne yine FED'in
Şeref ÖZATA
Pakistan'da neler oluyor?
Neslihan MALTEPE
Seçimler ve Başkanlar...
Sayfalar
Tümü
Reklam
GİZLİLİK POLİTİKASI
Copyright
© by
ekovitrin.com / bilgi@ekovitrin.com
Haber Kategorileri
Güncel
İş Dünyası
Ekonomi
Lojistik
Spor
Magazin
Sağlık
Otovitrin
Asayiş
Bilim ve Teknoloji
Dünya
EkovitrinTV
Sayfalar
Künye
Gizlilik Politikası
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
Copyright
© 2022
Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
Gizlilik Politikası
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#hizmetli
#with ahsen
#ŞARIK TARA
#Ergin Ataman
#Antalya
#çöp çukuru
#iş dünyası
#ceobilisim.com
#Innovation Walk
#yonca evcimik
#ortadoğu
#19.1 milyar
#milli teknoloji
#büyükbelen
#en büyük
#İsmail Biçer
#Çiftçi
#Sakarya
#Kocaeli
#Istanbul
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam