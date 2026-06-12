Toplam 70,8 MWm / 70 MWe kurulu güce sahip santral, Türkiye’nin yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlayacak değerli yatırımları arasında yer alıyor.

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını sürdüren Metgün Enerji’nin Kırklareli’nde hayata geçirdiği Elmacık Rüzgâr Enerji Santrali’nde (RES) tüm türbinlerin bakanlık kabul işlemleri tamamlandı. Böylece 12 adet N163/5.9 MW kurulu gücündeki türbinden oluşan proje, 70,8 MWm / 70 MWe kurulu gücüyle tam kapasite devreye alındı. Türkiye’nin enerji dönüşümüne ürettiği temiz enerjiyle katkı sunacak Elmacık RES’in yılda ortalama 275.000 MWh elektrik enerjisi üretmesi öngörülüyor. Söz konusu üretim miktarıyla yaklaşık 92.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması öngörülürken, yılda yaklaşık 172.000 ton CO₂ eşdeğeri sera gazı emisyonunun önüne geçilebilecek.

Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, “Elmacık RES projemizde tüm türbinlerin bakanlık kabul süreçlerini başarıyla tamamlayarak santralimizi tam kapasiteyle devreye aldık. Bu yatırım, yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi güçlendirirken ülkemizin enerji dönüşümünün yanı sıra enerji arz güvenliğine de katkı sağlıyor.” dedi. 2030 yılına kadar 1.000 MW kurulu güce ulaşma hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceklerini belirten Uğur Işık, yeni projeler ve enerji depolama yatırımlarıyla yenilenebilir enerji portföylerini büyütmeyi sürdüreceklerini söyledi. Işık, temiz enerji üretimine de değinerek; yenilenebilir enerji alanında mevcut yatırımlarıyla karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını, planlanan yeni projelerle de bu katkıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Uğur Işık “Son günlerde dünya gündemine oturan enerji krizi, bir kez daha dikkatleri ülkeler için yerli enerjinin önemine çekti. Ülkemizin enerji potansiyelinin en etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sunmak bizim için büyük değer taşıyor. Devreye aldığımız Elmacık RES projemizin de ülkemizin enerji bağımsızlığına değerli bir katkı sunmasını temenni ediyoruz.” dedi.