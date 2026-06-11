Klasik tezgah satışını bir kenara bırakan üretici, başlattığı "dalından kendin seç, kendin topla" uygulamasıyla hem tarımsal farkındalık yaratıyor hem de doğaseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Kısa sürede yoğun ilgi gören çilek tarlası, özellikle hafta sonları şehir stresinden kaçmak ve çocuklarına üretimi yerinde göstermek isteyen ailelerin akınına uğruyor.

Tarlada Sınır Yok, Göz Hakkı Helal!

Uygulamanın en dikkat çekici kuralı ise tarlada tüketimin tamamen serbest olması. Ziyaretçiler, Muş Ovası'nın temiz havasında, olgunlaşmış taze çilekleri hiçbir sınırlama olmaksızın tarlada diledikleri gibi yiyebiliyorlar. Ancak bu keyfi evine taşımak ve topladığı çilekleri götürmek isteyenlerin, belirlenen kilo fiyatı üzerinden ödeme yapması gerekiyor.

"Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş..." Projenin mimarı Muhammed Kürşat Akın, uygulamanın amacını şu sözlerle özetliyor: "İnsanlar çoluk çocuğuyla birlikte buraya gelerek günün stresini atıyor. Çileği tezgahtan almak yerine tarlaya girip kendi elleriyle topluyorlar. Bu uygulamada hem biz kazanıyoruz hem de vatandaşlarımız. Tarlamızı ziyaret eden misafirlerimiz burada istedikleri kadar çilek yiyebiliyor. Sonuçta bunun bir de göz hakkı var. Gösterilen ilgiden ve vatandaşlarımızın memnuniyetinden oldukça mutluyuz." Mezdeke Dansçısı Aynur Kanbur Cinayetinde Flaş Gözaltılar! İçeriği Görüntüle

Ziyaretçiler Hayran Kaldı: "Böylesini Beklemiyorduk"

Tarlada sepetleriyle çilek toplayan vatandaşlar, hem doğal ürüne aracısız ulaşmanın hem de açık havada vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

İlayda Oran (Ziyaretçi): "Sungu beldesindeki bu çilek bahçesinde doya doya keyif yaşıyoruz. Çileklerin tadı gerçekten çok güzel. Yemesi serbest, götürmesi ücretli... Çileklerin güzelliği Muş Ovası'na ayrı bir hava katmış. Muhteşem bir gün geçiriyoruz."

Mehmet Mehdi Uygur (Ziyaretçi): "Muş'ta böyle bir çilek bahçesi olduğunu yeni öğrendim ve açıkçası bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Harika bir manzarayla karşı karşıyayız. Bugün buraya gelmeden önce sıradan bir gün geçiriyordum ama tarlaya adım atınca günüm çok daha keyifli bir hale geldi."

Tarım Turizmle Buluşuyor

Üretici Akın’ın hayata geçirdiği bu yenilikçi model, sadece bir alışveriş yöntemi değil, aynı zamanda Muş'ta tarım turizminin (agroturizm) gelişmesi adına da umut verici bir adım olarak görülüyor. Tüketicinin ürünün kaynağını görmesini sağlayan bu farkındalık projesinin, bölgedeki diğer üreticilere de ilham vermesi bekleniyor.