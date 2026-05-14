Ankara merkezli ERTLog, büyüme hedefleri doğrultusunda Renault Trucks ile gerçekleştirdiği 20 araçlık filo yatırımının ilk etabında 7 yeni çekiciyi filosuna kattı. Koçaslanlar Hadımköy tesislerinde teslim edilen 4 adet Renault Trucks T 520 ve 3 adet Renault Trucks C 520 6x4 model araç, şirketin yurtiçi taşımacılık ve ağır nakliye operasyonlarında kullanılacak.

1995 yılından bu yana kamu kurumları ve özel sektöre lojistik hizmeti sunan ERTLog, Ankara merkezli operasyon yapısıyla başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere Türkiye genelinde taşımacılık faaliyetleri yürütüyor. Şirket operasyonlarının yüzde 30’unu ise uluslararası taşımacılık oluşturuyor.

Savunma sanayinden ağır nakliyeye geniş operasyon gücü

Kamu tarafında ağırlıklı olarak savunma sanayi projelerinde görev alan ERTLog; özel sektörde ise gıda, otomotiv yedek parça ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere farklı sektörlere taşımacılık hizmetleri sunuyor. ERTLog, aynı zamanda ağır nakliye operasyonlarında iş makineleri, zırhlı araçlar ve savunma sanayi ekipmanlarının taşınmasında uzmanlaşmış yapısıyla dikkat çekiyor.

“Yatırımımızın merkezinde verimliliğe odaklanıyoruz”

ERTLog Yönetim Kurulu Üyesi Berk Ertuş, gerçekleştirilen yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yatırım yalnızca filomuzu büyütmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi, hizmet kalitemizi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi güçlendiren stratejik bir adımı temsil ediyor. Renault Trucks araçları tercih etmemizde ise yakıt tasarrufu, satış sonrası hizmet gücü ve Optifleet teknolojisinin sunduğu operasyonel avantajlar etkili oldu.”

Berk Ertuş, satış sonrası hizmetlerin yatırım kararında önemli rol oynadığını vurguladı; “Filomuza katılan Renault Trucks T 520 çekicileri, gıda, mobilya, otomotiv yedek parça taşımaları başta olmak üzere farklı sektörlere sunduğumuz uzun yol taşımacılık hizmetlerimizde kullanılacak. Renault Trucks C 520 6x4 araçlarımız ise ağır hizmet operasyonlarında, özellikle iş makineleri ve zırhlı araç taşımalarında görev alacak. Dolayısıyla hiçbir aksamanın olmaması gereken iş modellerinden bahsediyoruz. Bu nedenle lojistik sektöründe artık yalnızca araç yatırımı yeterli olmuyor; güçlü bir satış sonrası destek yapısı ve operasyonel sürdürülebilirlik de büyük önem taşıyor. Renault Trucks’ın sunduğu hızlı servis altyapısı, operasyonlarımızın kesintisiz devam etmesi açısından güven veriyor. Bu kapsamda tercih ettiğimiz Excellence Predict satış sonrası sözleşmesi ise bakım ve servis süreçlerinde önemli avantajlar sağlayacak.”

Excellence Predict ile operasyonel süreklilik destekleniyor

Uzun yol ve ağır nakliye operasyonlarında araçların kesintisiz şekilde yola devam etmesi büyük önem taşıyor. Beklenmedik bir arıza; zaman kaybı, ek maliyetler ve operasyon süreçlerinde aksamalara neden olabilirken, sürücülerin de zorlu koşullarda çözüm beklemesine yol açabiliyor. Renault Trucks’ın öngörülü bakım onarım hizmeti Excellence Predict ise araçlardan alınan verileri analiz ederek olası arızaların oluşmadan önce tespit edilmesini sağlıyor. Böylece araçların plansız şekilde yolda kalmasının önüne geçilirken operasyonel süreklilik destekleniyor.

Optifleet ile verimlilik ve yakıt tasarrufu hedefleniyor

ERTLog, yeni Renault Trucks çekicilerinde gelişmiş filo yönetim çözümü Optifleet sisteminden de yararlanıyor. Sistem sayesinde araçların anlık ve geçmiş konum bilgileri ile teknik verilerine kolaylıkla erişilebiliyor. Optifleet filo yönetim yazılımı, her aracın yakıt tüketimini izliyor ve tüketimi azaltmak için önlem alınabilecek alanları belirlemek için sürüş stillerini analiz ediyor. Berk Ertuş, sistemin sürüş performansı ve yakıt yönetiminde önemli katkılar sunacağını belirtiyor; “Optifleet sayesinde operasyonlarımızı çok daha verimli yönetebileceğiz. Araçlarımızın performansını anlık olarak takip ederken, sürücüler arasında karşılaştırmalar yapabilecek ve yakıt tüketiminde iyileştirme sağlayabileceğiz. Bu da hem maliyet yönetimine hem de sürdürülebilirlik hedeflerimize doğrudan katkı sunacak.”

Daha hızlı vites geçişleri için Optidriver

ERTLog’un yeni Renault Trucks çekicileri, daha sarsıntısız ve daha hızlı vites geçişleri için bir hesaplayıcı, kontrol yazılımı ve debriyaj pedalı kumandası içeren yeni nesil Optidriver şanzıman donanımına sahip.

Sürücü akademisi ile sektöre yeni insan kaynağı

ERTLog’un büyüme planlarının yalnızca araç yatırımıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Berk Ertuş, şirketin insan kaynağı yatırımlarına da dikkat çekti: “2026 yılında filomuz için yüzde 100 büyüme öngörüyoruz. Bununla birlikte kendi bünyemizde kurduğumuz sürücü akademimiz ile nitelikli sürücüler kazanıyoruz. İş garantili eğitim modeliyle yeni sürücüler yetiştirirken, kadın sürücü istihdamını artırmaya yönelik projeler üzerinde de çalışıyoruz.”

Renault Trucks, ERTLog’un operasyonel ihtiyaçlarını analiz ederek farklı taşıma segmentlerine uygun çözümler sundu. Filoya katılan Renault Trucks T ve C serisi çekiciler; yakıt verimliliği, dayanıklılık ve düşük toplam sahip olma maliyetleriyle ERTLog’un büyüme hedeflerine katkı sağlayacak şekilde yapılandırıldı.