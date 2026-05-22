İşte piyasalardaki son durum ve öne çıkan detaylar:

Endekste Son Durum ve Sektörel Hareketler

Dünkü seansı yüzde 6,05 gibi ciddi bir değer kaybıyla 13.163,88 puan seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi, sabah açılışında önceki kapanışına göre 197,63 puan eridi. Güne yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başlayan endekste, lokomotif sektörlerde de geri çekilmeler dikkat çekti.

Bankacılık Endeksi: Yüzde 1,20 değer kaybetti.

Holding Endeksi: Yüzde 1,51 düşüş kaydetti.

Günün Tek Artıda Olanı: Yüzde 0,08 yükselişle metal ana sanayi oldu.

En Çok Kaybettiren: Yüzde 5,05 düşüşle finansal kiralama faktoring sektörü öne çıktı.

Küresel Piyasalarda "İran" İyimserliği ve Halka Arz Rüzgarı

Uluslararası arenada ise karmaşık ama nispeten iyimser bir hava hakim. ABD ile İran arasındaki müzakere süreçlerine dair olumlu beklentilerin artması ve dev şirketlerin halka arz adımları, küresel risk iştahını diri tutuyor.

Bölgedeki jeopolitik gerilimin önceki haftalara kıyasla daha sakin bir seyir izlemesi tarafların masada uzlaşabileceği umudunu artırsa da, sürecin barındırdığı belirsizlikler yatırımcıları tamamen rahat bırakmıyor ve temkinli adımlar atılmasına neden oluyor.

Gözler Kritik Verilerde ve Teknik Seviyelerde

Piyasa uzmanları, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir veri trafiğinin takip edileceğini belirtiyor.

Takip Edilecek Önemli Veriler: Yurt İçi: Sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi ve reel kesim güven endeksi.

Yurt Dışı: ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.

Teknik Analiz ve Seviyeler: Analistler, endeksteki aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 12.800 ve 12.700 puan seviyelerinin kritik birer destek noktası oluşturabileceğini ifade ediyor. Olası tepki alımlarında ve yukarı yönlü ataklarda ise 12.600 ve 12.500 seviyeleri direnç konumu olarak izlenecek.