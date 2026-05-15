Enerji, holding, gayrimenkul ve sanayi hisselerinde yoğun işlemler öne çıkarken, bazı şirketler geri alım programları kapsamında piyasadan hisse toplamayı sürdürdü.

AHGAZ, GOKNR ve MAVI geri alım yapan şirketler arasında yer aldı. Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ), geri alım programı kapsamında 215 bin adet payı 30,92 – 31,20 TL fiyat aralığından satın aldı. Göknur Gıda (GOKNR) ise 893 bin 992 adet payı 22,52 TL’den geri alırken, Mavi Giyim (MAVI) de 200 bin adet payı 42,94 – 43,24 TL aralığından portföyüne ekledi.

Öte yandan bazı hisselerde yabancı kurum ve portföy şirketlerinin işlemleri dikkat çekti. Bank of America Corporation, ALVES hisselerinde 39,1 milyon adet alışa karşılık 77,8 milyon adet satış gerçekleştirirken şirketteki payı yüzde 3,16 seviyesine geriledi. Aynı kurum SASA’da da yüksek hacimli işlem yaptı. Kurum, 422,9 milyon adet alış ve 630,3 milyon adet satış sonrası şirketteki payını yüzde 4,67’ye düşürdü.

Şirket ortakları ve yatırımcıların pay artırımları da öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Global Yatırım Holding’de (GLYHO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 500 bin adet pay alımı gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 36,23’e yükseltti.

GSD Holding’de (GSDHO) Marmara Capital’in yaptığı 5,5 milyon adedi aşan pay alımı sonrası sermayedeki pay oranı yüzde 5,11’e çıktı. PEKGY’de Tera Portföy’ün yoğun alımları sonrası pay oranı yüzde 22,10’a yükselirken, TATEN’de Pusula Portföy’ün işlemleri sonucunda pay oranı yüzde 14,04 oldu.

BLUME hisselerinde Vural Bulut’un gerçekleştirdiği 200 bin adetlik alım sonrası pay oranı yüzde 9,75’e yükselirken, TRILC’de Pardus Portföy’ün satış işlemleri sonrası pay oranı yüzde 9,59 seviyesine geriledi.

Piyasa uzmanları, geri alım programlarının şirketlerin hisse fiyatlarına destek verme amacı taşıdığını belirtirken, büyük yatırımcı ve portföy hareketlerinin de kısa vadede hisselerde volatiliteyi artırabileceğine dikkat çekiyor.