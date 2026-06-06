Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özellikle bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerde tüketicilerin sıklıkla internet arama motorlarına başvurduğu, ancak bu yöntemle ulaşılan servis bilgilerinin her zaman güvenilir olmadığı belirtildi. Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alan bazı işletmelerin, üretici ve ithalatçı firmaların marka ve logolarını izinsiz kullanarak yetkili servis izlenimi oluşturduğu ifade edildi.

Yetkililer, yaz aylarının yaklaşmasıyla klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi ürünlerde servis talebinin arttığını, buna paralel olarak sahte servis girişimlerinde de yükseliş yaşandığını vurguladı.

Tüketiciler Hangi Risklerle Karşılaşıyor?

Bakanlığa göre sahte servisler nedeniyle tüketiciler yüksek servis ücretleri ödeyebiliyor, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaşabiliyor veya ürünlerini hasarlı şekilde geri alabiliyor. Ayrıca yetkisiz müdahaleler sonucu ürünlerin garanti kapsamı dışına çıkabildiği, bazı durumlarda ise cihazların tamamen kullanılamaz hale gelebildiği belirtildi.

Açıklamada, kişisel verilerin talep edilmesi yoluyla dolandırıcılık girişimlerinin de görülebildiğine dikkat çekildi.

Yetkili Servis Bilgileri SERBİS'te Toplanıyor

Tüketicilerin güvenilir servis bilgilerine ulaşabilmesi amacıyla geliştirilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS), yetkili servis sorgulamalarının tek merkezden yapılmasına imkan tanıyor. Sistem üzerinden ürünlerin yetkili servis bilgilerine ulaşılabiliyor ve servislerin doğruluğu teyit edilebiliyor.

Bakanlık, üretici ve ithalatçı firmalara yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirildiğini hatırlatarak, vatandaşların servis hizmeti almadan önce bilgileri mutlaka resmi kaynaklardan kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, "SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma" anlayışıyla sahte servis faaliyetlerine karşı denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.