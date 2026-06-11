Konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Ziraat Yatırım’ın, eş liderliğini ise Yatırım Finansman Menkul Değerler’in üstlendiği halka arzda, pay başına satış fiyatı 40 TL olarak belirlendi.

Halka Arzın Detayları ve Hedeflenen Büyüklük

Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın detayları şu şekilde:

Sermaye Artırımı: 55 milyon TL nominal değerli pay

Ortak Satışı: 5 milyon 750 bin TL nominal değerli pay

Toplam Arz: 60 milyon 750 bin TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı: %15 Beta Enerji'nin halka arzına SPK'dan onay İçeriği Görüntüle

Hedeflenen Toplam Arz Büyüklüğü: Yaklaşık 2,4 milyar TL

80’den Fazla Ülkeye İhracat Gücü

Adana merkezli üretim tesislerinde; farklı tip ve gerilimlerde yağlı/kuru tip dağıtım transformatörleri, güç transformatörleri ve köşk imalatı gerçekleştiren Beta Enerji, küresel pazarda da güçlü bir oyuncu konumunda. Almanya, Ukrayna ve Amerika’daki dağıtım ağları sayesinde bugüne kadar 80’den fazla ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Şirket bünyesinde, alanında uzman 730’u aşkın çalışan faaliyet gösteriyor.

Avrupa'nın En Büyüklerinden Biri: 130 Milyon Dolarlık Dev Kampüs

Sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında dev yatırımlara imza atan Beta Enerji, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü’nü hayata geçirdi. Toplamda yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırımla yükselen ve 115 bin 155 metrekarelik alana yayılan bu tesis, tam kapasiteye ulaştığında Avrupa’nın en büyük teknoloji kampüslerinden biri olacak.

Çevre dostu yapısıyla LEED sertifikasına uyumlu olarak inşa edilen dev tesis; transformatörlerden yüksek gerilim anahtarlama ürünlerine ve beton köşklere kadar uçtan uca, entegre bir üretim yetkinliği sunacak.