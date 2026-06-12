Dava Geçmişi: 40 Bin Liralık Tazminat Kararı Çıkmıştı Eski Bakan Berat Albayrak’ın avukatı, 24 Şubat 2021 tarihinde mahkemeye başvurarak CHP’nin kurumsal sosyal medya hesapları ve parti yöneticilerinin "128 milyar dolar" iddialarını içeren paylaşımlarında Albayrak’ın şeref ve itibarının hedef alındığını savunmuştu.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin bazı açıklamalarını siyasi eleştiri özgürlüğü içinde kabul etse de, 19 Şubat 2021'de yayımlanan resmi bir videodaki görsel ve ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığına hükmetmişti. Yerel mahkeme, ana muhalefet partisinin Albayrak'a 40 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermiş, bu karar istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunmuştu.

AYM: "İfade Özgürlüğü İhlal Edilmedi" Tazminat kararının ardından iç hukuk yollarını tüketen CHP, Anayasa'da güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu karara bağlayan yüksek mahkeme, muhalefet partisinin kamusal tartışmalara katkı sunma hakkı ve görevi olduğunu kabul etmekle birlikte, kesilen 40 bin liralık cezanın "orantısız" olmadığına dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi, söz konusu video içeriği nedeniyle verilen tazminat cezasının Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine oy çokluğuyla hükmederek CHP'nin talebini geri çevirdi.