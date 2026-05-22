13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Ekinciler Demir Çelik, 52.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 8,29 kat talep almıştı. Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketin hisse fiyatı ise 45,00 TL olarak açıklandı.

Türkiye demir çelik sektöründe 40 yılı aşkın geçmişiyle faaliyet gösteren Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., bugün gerçekleşen gong töreni ile borsada işlem görmeye başladı. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul’da “EKDMR” kodu ve 45,00 TL hisse fiyatıyla işleme girdi.

Ekinciler Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisse paylarının işlem görmeye başlaması nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Ekinci, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, konsorsiyum lideri A1 Capital ve Ekinciler Demir Çelik çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Gong töreninde bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Bugün, sanayimizin köklü bir değerini sermaye piyasamızla buluşturuyoruz. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi, yarım asrı aşan tecrübesiyle, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları arasında istikrarlı bir yere sahiptir. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle büyümesini ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Sermaye Piyasası olarak sanayicilerimizin yanında yer alıyor ve sanayicilerimizi destekliyoruz. Bu vesileyle, bu stratejik halka arz kararını alarak Borsamızda işlem görmeye başlayan şirketimizin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara, çalışanlara ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Ekinciler Demir ve Çelik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyerek başarılar diliyorum” dedi.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Haluk Ekinci törende yaptığı konuşmasında, büyüklüğü 2,3 milyar TL’ye ulaşan başarılı bir halka arz süreci sonunda bugün Borsa İstanbul ailesine katılarak borsada işlem görmeye başlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“Şirketimizin halka açılması ile bireysel ve kurumsal tüm yeni paydaşımızın desteğiyle üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diyen Ekinci, sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, şirketimizin üretim süreçlerini geliştirecek, enerji verimliliğini artıracak ve sürdürülebilir büyüme stratejisini destekleyecek yatırımlarla birlikte rekabet gücünü daha ileri bir noktaya taşıyarak planladığımız tüm yeni yatırımlarımızı hayata geçirmek. Bunun için ilk adımını attığımız bu başlangıcın hepimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.