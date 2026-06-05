İşte piyasalardaki son durum, kritik teknik seviyeler ve bugünün ajandası:

BIST 100: 13.900 Seviyesi Karar Aşaması

BIST 100 endeksi, dün 14.200 ana direncini test etmesinin ardından gelen satış baskısıyla geri çekilerek 13.700 puanın altını gördü. Gün sonunda kayıplarının bir kısmını toparlayan endeks, günü %0,7 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %2,3 yükselişle pozitif ayrıştı.

Dirençler: Tepki alımlarının hız kazanması için 13.900 seviyesinin üzerinde kalıcılık aranacak. Bu gerçekleşirse, ana hedef yeniden 14.200 direnci olacak. Bankacılık endeksinde ise 16.350 üst bandının aşılması durumunda 16.500 seviyesi izlenecek.

Destekler: 13.900'ün altında kalındığı sürece temkinli olmakta fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 13.800, 13.700 ve 13.660 seviyeleri destek olarak önemini koruyor.

Not: Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı 12 Haziran seans sonuna kadar devam edecek.

Tahvil ve Bono: Sıkı Likidite Faizdeki Düşüşü Sınırlıyor

İçeride tahvil-bono faizleri zirve seviyelerden hafif bir geri çekilme yaşadı. Gösterge tahvil faizi %43,30’a, 10 yıllık tahvil faizi ise %34,33 seviyesine geriledi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise 240 seviyesinde dengelenmiş durumda.

Likidite Analizi: TCMB’nin haftalık repo ihalelerini askıya alarak piyasayı fonlama maliyetinin üst bandı olan %40'tan fonlaması, tahvil faizlerindeki aşağı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Gösterge tahvilde %44,70, 10 yıllıkta ise %36,40 destek seviyeleri olarak takip ediliyor.

Döviz ve Emtia: Dolar Güçleniyor, Altın Baskı Altında

USD/TL: Dolar endeksindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılamaya devam ediyor. Kur, 46,00 psikolojik eşiğini aşarak bu seviyeyi yeni destek haline getirdi. Kontrollü yükseliş eğiliminin sürdüğü kurda, 46,10 ve 46,20 seviyeleri sonraki dirençler.

EUR/USD: Parite 1,16-1,17 bandında sıkışmış durumda. 1,16 üzerinde kalındığı sürece tepki alımları görebiliriz ancak görünümün güçlenmesi için 1,17 direncinin aşılması gerekiyor. Alt tarafta 1,1570 ana destek (kısa vadeli dip) konumunda.

Ons Altın: ABD-İran belirsizliği altını alçalan kanalda tutuyor. 4.500 dolar denemesi kalıcı olamadı. 4.450 dolar tepki için önemliyken, aşağıda 4.400 ve 4.360 destekleri bulunuyor. Yükseliş trendi için 4.600 dolar direncinin aşılması şart.

Gram Altın: Dolar kurundan destek bulmaya devam eden gram altında 6.500 TL seviyesi korundukça görünüm pozitif. 6.700 TL direncinin geçilmesi durumunda 6.780 TL hedef sivriliyor.

Günün Ajandası ve Makro Veriler

Bugün hem yurt içinde hem yurt dışında piyasaların yönünü tayin edecek çok kritik veriler açıklanacak:

Saat Ülke / Bölge Veri Beklenti / Önceki 10:00 Türkiye Mayıs Ayı TÜFE (Aylık) Beklenen: %1,6 (Önceki: %4,18) 10:00 Türkiye Mayıs Ayı TÜFE (Yıllık) Beklenen: %32,5 (Önceki: %32,37) 12:00 Euro Bölgesi 1Ç26 GSYH Büyümesi (Yıllık) Beklenen: %0,8 / Önceki: %0,8 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Mayıs) Beklenen: 85K (Önceki: 115K) 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Mayıs) Beklenen: %4,3 / Önceki: %4,3 15:30 ABD Ücret Artışları (Aylık) Beklenen: %0,3 / Önceki: %0,2

Yatırımcılar İçin Strateji Notu: Piyasalardaki mevcut oynaklık ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında; tahvil, bono ve Eurobond ağırlıklı yatırım yaparken sınırlı hisse senedi riski taşımak isteyen yatırımcılar için bu dönemde değişken fonlar uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.