İş ve inşaat makineleri sektörünün en önemli uluslararası organizasyonları arasında yer alan KOMATEK 2026 kapsamında Türkiye’ye gelen Japon SUMITOMO üst yönetimi, TSM GLOBAL ev sahipliğinde sektör temsilcileri, müşteriler ve iş ortaklarıyla bir araya geldi.

120’den fazla ülkede faaliyet gösteren Japon iş makineleri markası SUMITOMO ile TSM GLOBAL, uzun yıllardır sürdürdükleri stratejik iş birliklerini ve bölgesel büyüme hedeflerini değerlendirdi. Türkiye, Ukrayna, CIS ve Doğu Avrupa bölgesindeki faaliyetlerini on yılı aşkın süredir başarıyla sürdüren iki şirket, mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

TSM GLOBAL: 5 Yılda İhracatımız 5 Katı Artacak

TSM GLOBAL CEO’su Taner Sönmezer, "TSM GLOBAL olarak Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetleri’ni kapsayan toplam 21 ülkenin operasyonlarını yönetiyoruz. Türkiye ve yurt dışındaki bayi ağımız 50 noktaya ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatımızı bu yıl 25 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde bu rakamı, 50 milyon dolara yükseltmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte TSM GLOBAL olarak Türkiye’de 50 milyon dolarlık yatırımla, Ankara ve İstanbul’da hizmete açacağı satış, servis, yedek parça, eğitim ve müşteri deneyimi merkezlerimizle, müşteri memnuniyetini daha da üst seviyeye taşımayı ve operasyonel gücümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sönmezer, stratejik ortaklıkları arkasında yer alan gücü ve yatırımları hakkında şöyle bilgi verdi: ’’Başarımızın temelinde güçlü iş ortaklıkları, üstün Japon teknolojisi ve satış sonrası hizmetlerdeki kararlılığımız yer alıyor. Bu yeni merkezlere yapmakta olduğumuz 50 milyon dolar yatırım ile bölgesel merkez konumumuzu güçlendirip, TSM GLOBAL olarak Türkiye ve bölgede 400 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Müşterilerimize yalnızca makine değil, kesintisiz destek ve uzun vadeli çözüm sunuyoruz. Bu anlayışla hayata geçirmeyi planladığımız ‘İş Makinesi Hastanesi’ projesiyle makinelerin ekonomik ömrünü uzatmayı, sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı ve müşterilerimizin yatırımlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde otomasyon, elektrifikasyon ve düşük emisyonlu teknolojiler sektörün dönüşümüne yön verirken, biz de bu dönüşümün öncülerinden biri olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye, Japon SUMITOMO İçin Stratejik Öneme Sahip

Japon SUMITOMO Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamu, "Türkiye, güçlü iç pazarı ve stratejik konumuyla SUMITOMO açısından önemli ülkelerden biri. TSM GLOBAL ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güven odaklı iş birliği sayesinde bölgeyi yakından tanıyor ve büyüme potansiyeline güveniyoruz. İş birliğimizi uzun vadeli bir perspektifle geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca SUMITOMO Dünya Başkanı Mitsuhashi Isamu, ‘’ TSM GLOBAL bizim için yanlızca güvenli bir iş ortağı değil aynı zamanda bölgesel büyüme stratejimizin merkezinde yer alan önemi bir örnek operasyon üssüdür. SUMITOMO olarak bizim en önem verdiğimiz konuların başında üstün ürün kalitemiz ve kesintisiz satış sonrası hizmetler anlayışımız ile öncelikli müşteri memnuniyeti bulunmaktadır” şeklinde konuştu.