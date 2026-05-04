Türkiye ekonomisi, üretimden ihracata, ticaretten istihdama kadar birçok alanı birbirine bağlayan güçlü sektörler üzerine yükseliyor. Bu yapının en stratejik iki ayağını ise lojistik ve otomotiv sektörü oluşturuyor.

Bu iki sektörü yaklaşık 20 yıla yakın süredir medya sektöründe çalışan biri olarak yakından takip ediyorum. Lojistik ve otomotiv alanında gelişmeleri, dönüşümü ve yaşanan kırılma noktalarını gözlemleme imkânı buldukça, bu sektörlerin Türkiye ekonomisi için ne kadar kritik bir rol üstlendiğini daha net görme fırsatım oldu.

Lojistik sektörü: Küresel ticaretin omurgası

Lojistik sektörü, özellikle pandemi döneminde sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada ekonominin ayakta kalmasını sağlayan en kritik alanlardan biri haline geldi. Üretim devam etti, ticaret durmadı, ihracat akışı kesilmedi ve bu sürecin merkezinde lojistik sektörü yer aldı.

Bugün Türk lojistik sektörü yalnızca iç pazara hizmet eden bir yapı değil, bölgesel ve küresel ölçekte rekabet eden güçlü bir oyuncu konumuna geliyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu, Asya ile Avrupa arasında kurduğu doğal köprü etkisini daha da görünür hale getiriyor.

Küresel ölçekte yaşanan savaşlar, enerji fiyatlarındaki artış ve finansal sıkılaşma süreci sektörü ciddi şekilde baskılıyor. Özellikle akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş ve tahsilat süreçlerindeki gecikmeler, firmaların nakit akışını zorlayan en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye’nin lojistik gücü büyümeye devam ediyor. Marmaray, demiryolu yatırımları, intermodal taşımacılığın yaygınlaşması ve yeni lojistik koridorlar Türkiye’yi uluslararası ticarette daha stratejik bir noktaya taşıyor. Yerli lojistik firmaları da küresel rekabette önemli bir paya sahip.

Otomotiv sektörü: Dönüşümün ve üretim gücünün merkezi

Bence otomotiv sektörü yakın gelecekte Türkiye ekonomisinin en güçlü üretim ve ihracat alanlarından biri olmaya aday.

Avrupa ile kıyaslandığında kişi başına düşen araç sayısının hâlâ düşük seviyelerde olması, sektör için önemli bir büyüme alanı yaratıyor. Bu tablo hem iç pazarı hem de yatırım beklentisini canlı tutuyor.

Elektrikli araç teknolojileri hızla yayılıyor ve üretimden tüketim alışkanlıklarına kadar her şeyi yeniden şekillendiriyor. Türkiye bu dönüşüme yerli üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarla daha güçlü şekilde dahil olmalı. Bu alanda çalışmalar var fakat henüz yeterli düzeyde olduğunu söylemek zor.

Bugün piyasada daha çok ihtiyaç odaklı alımlar öne çıkıyor, ancak beklemede olan ciddi bir yatırım talebi de var. Ekonomik belirsizlikler azaldıkça ve güven ortamı güçlendikçe otomotiv sektöründe çok daha hareketli bir dönem yaşanacağına söylemek lazım.

Lojistik ve otomotiv sektörünün ekonomik etkisi ne?

Lojistik ve otomotiv sektörü, Türkiye ekonomisinin dışa açılan kapısını temsil ediyor. Bir yanda üretimin dünyaya ulaşmasını sağlayan lojistik ağ, diğer yanda üretimin kendisini şekillendiren otomotiv sanayisi yer alıyor.

Uzun yıllardır bu iki sektörü medya penceresinden takip ederken şunu net şekilde görmek mümkün: Ekonomide istikrarın güçlenmesi, öngörülebilirliğin artması ve yatırım ortamının iyileşmesiyle birlikte her iki sektörde de çok daha güçlü bir büyüme ivmesi ortaya çıkacak.

Bugün yaşanan tüm zorluklara rağmen bu iki sektör, Türkiye’nin ekonomik gücünü taşıyan en önemli alanlar arasında yer alıyor ve geleceğe dair en güçlü potansiyeli barındırıyor.

Bu ülkenin kalkınmasında taşın altına elini koyan, üretimden ihracata, lojistikten otomotive kadar her alanda değer üreten tüm öncü markalara ve işletmelere çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.