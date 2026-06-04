Komatsu, Bomag, Crown, Dieci ve Montabert markalarının en yeni ve güçlü ürünlerini sektör ortaklarıyla buluşturan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş., hem satış hem de satış sonrası hizmetleri ile uçtan uca çözümleri sağlamaya KOMATEK 2026’da da devam ediyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde, 3 Haziran Çarşamba kapılarını açan, 6 Haziran Cumartesi gününe kadar ziyaret edilen KOMATEK 2026’ya, Hol 4-404 ve Açık Alan A29’daki iki ayrı sergileme alanı ile katılan Marubeni Dağıtım ve Servis, Komatsu, Bomag, Crown, Dieci ve Montabert markalarının uçtan uca çözümleri sağlayan ürün ve hizmetleri ile damga vurdu.

Komatsu’nun PC390 efsanesi; en önemli yenilik

Geniş ürün çeşitliliği ile fuarın öne çıkan markası Komatsu’nun yıldızı, geçtiğimiz aylarda Türkiye’de satışa sunulan Komatsu PC390LC-11E0 paletli ekskavatör oldu. Marubeni Dağıtım ve Servis’in iş sahalarından topladığı geri dönüşler doğrultusunda Türkiye’ye özel olarak geliştirilen yeni Komatsu PC390LC-11E0 paletli ekskavatör; özellikle taş ocakları, mermer ocakları, maden ve hafriyat projelerinde yüksek kazı kuvveti ve optimize edilmiş işletme maliyetleriyle verimliliği yeniden tanımlıyor.

Komatsu, fuarda ayrıca PC210LC-11E0 ve PC490LC-11E0 paletli ekskavatörler, WA380-8E0 ve WA475-10E0 lastikli yükleyiciler, GD675-7E0 greyder ve D155AX-8E0 dozerini sergiledi. Komatsu’nun mini ekskavatör serisindeki PC16, PC33 ve PC80 büyük ilgi gördü. Sektörün taleplerine uygun olarak Türkiye’de satışa sunulan Komatsu FB30-12 elektrikli forklift de KOMATEK 2026’da yerini aldı. Bu ürünlere ek olarak Komatsu JTHB210-3B ve Montabert V2500 hidrolik kırıcılar da güç gösterisine katkıda bulundu.

BOMAG’ın finişer ve frezeleri hayranlık uyandırdı

2024 yılı itibarıyla Türkiye temsilciliği Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. tarafından yürütülen yol ve asfalt makineleri üreticisi BOMAG, KOMATEK 2026’da BW 120 AD-5 ve BW 202 AD-5 asfalt silindirleri, BW 177 D-5 ve BW 216 D-5 toprak silindirlerinin yanında BM 2000/65 asfalt finişeri ve BF 200 C ile BF 800 C asfalt finişerlerini sergiledi. Tüm zorlukları yola getiren Bomag BF 800 C finişer, eşsiz MAGNALIFE ısıtma teknolojisi, yüksek tabla ağırlığı ile müthiş ön sıkıştırma ve düşük yakıt tüketimiyle, otoyol ve havaalanı başta olmak üzere en büyük yol projelerinin yıldızı oluyor. Bomag BF 200 C ise markanın kompakt, güçlü ve güvenilir finişeri olarak dikkat çekiyor. 6 tonluk düşük ağırlığı ve taşıma genişliği sayesinde BF 200 C, taşıma kolaylığı sağlıyor.

Her ihtiyaca uygun depolama çözümleri Crown’da!

Dünyanın önde gelen endüstriyel kaldırma ekipmanları ve depo çözümleri markası Crown, yeni nesil forkliftlerinden dizel CD 50 C-9, ES 4000 istifleyici ve ESR 1240 reach truck’larını sergiledi. Avrupa standartlarında üretilen, çalışma esnasında otomatik rejenerasyonlu yeni nesil motoruyla sınıfının tüm gerekliliklerini karşılayan Crown CD 50 C-9, yağ soğutmalı disk frenleri ile güçlü bir durma mesafesi sağlıyor. Disklerin yağın içerisinde tutularak soğuması sağlanıyor ve minimum aşınma gerçekleşiyor.

Yüksek konumlara ulaşabilen Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD

17,8 metrelik maksimum kaldırma yüksekliği ve 6 tonluk kaldırma kapasitesi ile her türlü yükün altından kalkabilen Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD, hareket halindeyken vites değiştirme ve ECO fonksiyonu ile elektronik kontrollü hidrostatik Shift on Fly özelliği ile dikkat çekiyor. Dieci Icarus Dynamic 60.18 GD, tüm bom hareketlerinin algısal ve konforlu bir şekilde kontrolü için yön seçiciyi (geri vites - FNR) de içeren yeni, tek kollu bir kumanda kolu ile pratik bir kullanım sunuyor.