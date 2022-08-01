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Haberde İnsan / Günün Gelişmeleri

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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türk ve yabancı öğrencileri makamında ağırladı
Haberde İnsan
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, Türk ve yabancı öğrencileri makamında ağırladı
Elazığlı ustanın yaptığı frambuazlı simit büyük ilgi gördü, patent başvurusunda bulundu
Haberde İnsan
Elazığlı ustanın yaptığı frambuazlı simit büyük ilgi gördü, patent başvurusunda bulundu
Elazığlı ustanın yaptığı frambuazlı simit büyük ilgi gördü, patent başvurusunda bulundu
Haberde İnsan
Elazığlı ustanın yaptığı frambuazlı simit büyük ilgi gördü, patent başvurusunda bulundu
Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor
Haberde İnsan
Kuşlara saray yapıp 10 bin liraya satıyor
Hastalıkta sağlıkta “Güneş”i oldu
Haberde İnsan
Hastalıkta sağlıkta “Güneş”i oldu
Ümraniye Çocuk Festivali başladı
Haberde İnsan
Ümraniye Çocuk Festivali başladı
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: “Özçelik-İş Sendikası Türkiye’nin metal sektöründeki en büyük aktörlerinden biridir”
Haberde İnsan
Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: “Özçelik-İş Sendikası Türkiye’nin metal sektöründeki en büyük aktörlerinden biridir”
SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi
Haberde İnsan
SOLOTÜRK ekibi prova uçuşu yaptı, vatandaşlar heyecanla izledi
Edirne’de ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarıyor
Haberde İnsan
Edirne’de ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar yaralarını sarıyor
Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol
Haberde İnsan
Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol
TRT’nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti
Haberde İnsan
TRT’nin yemek yarışmasında köylüler birbirleriyle kıyasıya mücadele etti
Pursaklar Belediyesi, iş arayanlara çare oluyor
Haberde İnsan
Pursaklar Belediyesi, iş arayanlara çare oluyor
Fırat Kalkanı şehidi Otal için ’7 yemeği’ düzenlendi
Haberde İnsan
Fırat Kalkanı şehidi Otal için ’7 yemeği’ düzenlendi
Yüzde 85 engeli olan vatandaşı 1 lira için servise almadılar
Haberde İnsan
Yüzde 85 engeli olan vatandaşı 1 lira için servise almadılar
Kahramankazanlılar “İyi ki varsın Eren” dedi
Haberde İnsan
Kahramankazanlılar “İyi ki varsın Eren” dedi
Çocuk Gelişim Uzmanı; 2 yaşındaki kızı Kumsal ile bin 800 adet kitap okudu
Haberde İnsan
Çocuk Gelişim Uzmanı; 2 yaşındaki kızı Kumsal ile bin 800 adet kitap okudu
Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep telefonunu paylaştı
Haberde İnsan
Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadan cep telefonunu paylaştı
Dikkat! Bugün kargo ve postalarınız gelmeyecek
Haberde İnsan
Dikkat! Bugün kargo ve postalarınız gelmeyecek
PTT işçileri iş bıraktı
Haberde İnsan
PTT işçileri iş bıraktı
Kamyonet kasasında pes dedirten yolculuk kamerada
Haberde İnsan
Kamyonet kasasında pes dedirten yolculuk kamerada
Şirketin musluğundan su içti, 10 lira bırakıp helallik istedi
Haberde İnsan
Şirketin musluğundan su içti, 10 lira bırakıp helallik istedi
Diyarbakır’da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi
Haberde İnsan
Diyarbakır’da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi
Ailelerin direnişi bin 63’üncü gününde
Haberde İnsan
Ailelerin direnişi bin 63’üncü gününde
Görmeyen gözleriyle binlerce fidan yetiştirdi
Haberde İnsan
Görmeyen gözleriyle binlerce fidan yetiştirdi
Görmeyen gözleriyle binlerce fidan yetiştirdi
Haberde İnsan
Görmeyen gözleriyle binlerce fidan yetiştirdi
Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi
Haberde İnsan
Bahçesinde asılı bulunan yaşlı adam toprağa verildi
Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı
Haberde İnsan
Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı
25°
açık