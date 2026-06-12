Disiplin Sevkine Tepki

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer hakkında kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk kararı aldı.

Kararın ardından açıklama yapan Özcan, söz konusu disiplin sürecini tanımadığını belirterek, “İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK’ya sevk etmiş. Ben atanmış kayyumun sözde YDK’sına savunma vermem. Gelinen noktada siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Özcan hakkında yürütülen adli süreç ise devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik başlatılan “irtikap” soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, aralarında Tanju Özcan’ın da bulunduğu bazı isimler tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında belediye yöneticileri ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında da işlem yapılırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede Ağır Suçlamalar Yer Alıyor

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “irtikaba teşebbüs”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Özcan’ın toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.

Aynı dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da farklı suçlamalar kapsamında değişen sürelerde hapis cezaları isteniyor.

CHP’de Gerilim Derinleşiyor

Özcan’ın istifa kararı, CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmaların ve disiplin süreçlerinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Parti yönetimi ile bazı belediye başkanları arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği siyasi kulislerde yakından takip ediliyor.