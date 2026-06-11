Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım'ın liderliğini, Yatırım Finansman Menkul Değerler'in (YF) eş liderliğini üstlendiği Beta Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Halka arzda 55 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde olmak üzere toplam 60 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,4 milyar TL'ye ulaşması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise yüzde 15 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.



80'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi

Beta Enerji, Adana'da farklı tip güç ve gerilimlerde yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve köşk üretimine devam ediyor. Adana'daki tesislerinin yanı sıra Almanya, Ukrayna ve Amerika'daki dağıtım ağıyla dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştıran şirket, kurulduğu günden bu yana 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Beta Enerji, katma değerli ürünler üretme hedefiyle alanında uzman 730'un üzerinde çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor.



Yaklaşık 130 milyon dolarlık yatırım

Beta Enerji, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli yatırımlara da imza atıyor. Şirketin Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü, tam kapasite faaliyete girdiğinde Avrupa'nın en büyük teknoloji kampüslerinden biri olacak. Toplamda yaklaşık 130 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen kampüs, yaklaşık 115 bin 155 metrekare alana sahip. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına uyumlu bir yapıda hayata geçirilen tesis, transformatörlerden yüksek gerilim anahtarlama ürünleri ve beton köşk ürünlerine kadar uçtan uca üretim yetkinliğine sahip olacak.