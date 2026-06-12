UZAY DEVİ BORSAYA İNDİ: SpaceX Tarihi Halka Arzın Ardından Bugün İşlem Görmeye Başlıyor!

NEW YORK – Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve uydu teknolojileri şirketi SpaceX, küresel finans tarihini baştan yazan dev bir halka arzın ardından bugün Nasdaq borsasında işlem görmeye başlıyor. Şirket, "SPCX" koduyla borsa tahtasındaki yerini alacak.

Dün gerçekleştirilen halka arzda SpaceX, hisse başına 135 dolar fiyatla yaklaşık 556 million adet hisse satışı gerçekleştirdi. Bu operasyonla şirketin kasasına tek seferde 75 milyar dolar nakit girdi girdi ve bu rakam ABD borsa tarihinin en büyük halka arz geliri olarak kayıtlara geçti.

Piyasa Değeri 1.77 Trilyon Doları Buldu

Gerçekleşen tarihi satışın ardından SpaceX’in toplam piyasa değeri 1.77 trilyon dolara ulaştı. Şirket bu baş döndürücü değerlemeyle, ABD borsalarında işlem gören en değerli 7. şirket unvanını kazandı.

SpaceX, ulaştığı bu büyüklükle küresel finans ve teknoloji devlerini de geride bıraktı. Şirketin piyasa değeri; sosyal medya devi Meta Platforms (Facebook), dev yatırım bankası JPMorgan Chase, Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway, ilaç devi Eli Lilly ve hatta Elon Musk’ın kendi otomotiv şirketi Tesla’yı bile geride bırakmayı başardı.

Güç Hâlâ Elon Musk’ta, Küçük Yatırımcıya %30 Pay

Halka arzın detaylarında öne çıkan en önemli unsurlardan biri, şirketin kontrol yapısının korunması oldu. Hisselerin %82'si Elon Musk’ın elinde kalmaya devam ediyor. Bu da şirketin yönetiminde ve Mars vizyonunda kararların yine Musk tarafından alınacağı anlamına geliyor.

Öte yandan, halka açılan payların %30'u bireysel (küçük) yatırımcılara ayrıldı. Böylece dünya çapındaki milyonlarca borsa yatırımcısı, uzay devine ilk günden ortak olma fırsatı yakaladı.

Değerleme Daha da Artabilir

Finans uzmanları, SpaceX'in 1.77 trilyon dolarlık devasa değerlemesinin önümüzdeki günlerde daha da yukarı tırmanabileceğine dikkat çekiyor. Halka arza aracılık eden konsorsiyumun, gelen yoğun talebi karşılamak adına önümüzdeki 30 gün içinde "ek hisse satış" hakkını kullanabileceği belirtiliyor.