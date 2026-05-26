Yatırımcıların yakından takip ettiği bu karar, tamamen teknik bir kural setinin uygulanmasından kaynaklanıyor.

Elenen 7 Şirket ve Borsa Kodları

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.18. maddesi uyarınca, 1 Haziran itibarıyla halka arz endeksine veda edecek şirketler şunlar:

ALTNY – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

HRKET – Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

KOCMT – Koç Metalurji A.Ş.

KOTON – Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

LILAK – Lila Kağıit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ONRYT – Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

OZYSR – Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

Neden Çıkarıldılar? (Kural Seti 8.18 Nedir?)

Bu karar, söz konusu şirketlerin finansal performanslarında ya da operasyonlarında bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Borsa İstanbul'un endeks kurallarına göre; yeni halka arz olan şirketler bu endekse dahil edilir ancak halka arz tarihinden itibaren belirli bir süreyi (genellikle 2 yıl) tamamladıklarında endeks kapsamından otomatik olarak çıkarılırlar.

İlgili 7 şirket de halka arz dönemlerinin üzerinden yasal sürenin geçmesi ve "yeni halka arz" statüsünü tamamlamaları sebebiyle XHARZ endeksinden ayrılıyor. Şirketler, ana pazar veya yıldız pazardaki normal işlem süreçlerine ise kesintisiz olarak devam edecekler.