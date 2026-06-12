Yolcular, turnuva heyecanını bulutların üzerinde kesintisiz bir şekilde yaşayabilecek.

Geniş Gövdeli Uçaklarda Canlı Yayın Dönemi

THY'nin sunduğu bu ayrıcalıklı hizmet, filoda yer alan geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip tüm uçaklarda geçerli olacak. Yolcular, uçak içi eğlence sisteminde yer alan LiveTV platformu üzerinden turnuvanın tüm dinamizmini anlık olarak takip edebilecek. Dünyanın en prestijli spor organizasyonunda sahne alacak zorlu mücadeleler, Sport24 ve Sport24 Extra kanalları aracılığıyla gökyüzüne taşınacak.

"Milli Takımımızın Heyecanını Gökyüzüne Taşıyoruz"

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Kupası heyecanını gökyüzüne taşıyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca Milli Takımımızın heyecan dolu mücadelesi ve tüm maçlar, geniş gövdeli ve internet altyapısına sahip uçaklarımızda LiveTV hizmetimizle canlı olarak ekranlara geliyor. Seyahat ederken de kalbi futbolla atan misafirlerimiz, Sport24 ve Sport24 Extra kanallarımız ile bu büyük heyecanı gökyüzünde kesintisiz takip edebilecek. Final yolunda başarılar 'Bizim Çocuklar.' Göğsümüzdeki yıldızı gökyüzünde de gururla izlemek için sabırsızlanıyoruz."

Bu uygulama sayesinde seyahat eden yolcular, uçuş süreleri boyunca hem dünya yıldızlarının karşılaşmalarını hem de A Milli Takım'ın kupadaki kritik mücadelelerini kaçırmadan, gökyüzünde canlı maç izleme deneyimine sahip olacak.