15 Haziran'da yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, şirket ortaklarının kontrol ettiği özel ve serbest yatırım fonlarında bulunan hisseler artık fiili dolaşım oranı hesabına dahil edilmeyecek.

Piyasa uzmanlarına göre uzun süredir beklenen düzenleme, özellikle fiili dolaşım oranı yüksek görünen bazı hisselerde önemli değişikliklere yol açabilecek. Düzenleme sonrasında bazı şirketlerin fiili dolaşım oranlarının düşmesiyle birlikte Borsa İstanbul endekslerindeki ağırlıkları da yeniden hesaplanacak.

Endekslerde Yeni Dönem

ekkonomim'de yer alan habere göre: Gedik Yatırım Kıdemli Araştırma Analisti Burak Pırlanta, yeni sistemin borsadaki endeks yapısını ve pazar kriterlerini etkileyebileceğini belirterek, "Fonlar üzerinden dolaylı şekilde tutulan ortaklık payları fiili dolaşımdan çıkarılacak. Bu durum bazı şirketlerin endeks ağırlıklarında değişiklik yaratabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Pırlanta, geçmişte bazı şirket ortaklarının hisselerini doğrudan kendi hesaplarında tutmak yerine kontrol ettikleri özel veya serbest fonlar üzerinden muhafaza ettiğini hatırlattı. Mevcut sistemde bu paylar teknik olarak piyasada serbestçe işlem görebiliyormuş gibi kabul edilirken, yeni düzenleme ile söz konusu hisseler gerçek sahiplik yapısı dikkate alınarak fiili dolaşım hesabının dışında bırakılacak.

Likiditeyi Daha Doğru Yansıtacak

Uzmanlar, düzenlemenin temel amacının fiili dolaşım oranlarının gerçek piyasa koşullarını daha sağlıklı yansıtmasını sağlamak olduğunu vurguluyor. Çünkü kontrol edilen fonlarda bulunan hisseler teorik olarak dolaşımda görünse de fiilen piyasada işlem görmeyebiliyor. Bu durum ise bazı hisselerin endekslerde olduğundan daha yüksek ağırlık kazanmasına neden olabiliyordu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından günlük olarak hesaplanacak yeni sistemle birlikte yatırımcılar şirketlerin gerçek serbest dolaşım oranlarını daha net görebilecek. Uzmanlar ayrıca 15 Haziran öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuya ilişkin açıklamaların ve özel emir işlemlerinin artabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa çevreleri, düzenlemenin Borsa İstanbul'da şeffaflık ve fiyatlama mekanizmasını güçlendireceği görüşünde birleşirken, bazı hisselerde endeks ağırlıklarının yeniden şekillenmesi nedeniyle kısa vadeli hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.