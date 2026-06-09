“Mola Sırası Kaptanlarda” mottosuyla 8 Haziran’da Büyük İstanbul Otogarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte otobüs kaptanlarına ücretsiz sağlık kontrolleri, psikolojik destek, fizyoterapi danışmanlığı ve kişisel bakım hizmetleri sunuldu.

Mercedes-Benz Türk’ün sosyal fayda projesi Sağlık Bakım Tırı, uzun yol sürücülerinin yoğun çalışma temposunda sağlıklarını ve yaşam kalitelerini desteklemeye devam ediyor. Dört sezonda yaklaşık toplam 27 ödüle layık görülen proje, bu kez otobüs kaptanlarıyla buluştu. “Mola Sırası Kaptanlarda” mottosuyla 8 Haziran’da Büyük İstanbul Otogarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs kaptanlarına gün boyu ücretsiz sağlık ve kişisel bakım hizmetleri sunuldu. Doktor, psikolog, fizyoterapist ve berberden oluşan uzman ekiplerin görev aldığı etkinlikte kaptanlar temel sağlık kontrollerinden yararlanırken, fizyoterapi danışmanlığı ve psikolojik destek hizmetleri de aldı. Bunun yanında 2026 model Mercedes-Benz Travego otobüs de alanda sergilendi ve kaptanlar otobüsü inceleme fırsatına sahip oldu.

Katılımcılar ayrıca sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinden faydalanırken çeşitli etkinliklerle keyifli bir mola yapma fırsatı buldu. Uzun saatler boyunca direksiyon başında görev yapan otobüs kaptanlarının fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik, sektörün önemli paydaşlarından olan sürücülere yönelik farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy: “Mercedes-Benz Türk olarak gerçekleştirdiğimiz her yenilikte kaptanlarımızın konforunu her zaman önceliklendiriyor sahadan aldığımız geri bildirimleri ürünlerimizin yenilenmesinde önceliklendiriyoruz. Yolların kahramanları kaptanlarımızın iyi oluş hallerini bu kez de sağlık bakım tırımız ile destekliyoruz. Büyük İstanbul Otogarı'nda gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle, yolcu taşımacılığının en önemli paydaşlarından biri olan kaptanlarımızın günlük çalışma temposuna kısa bir mola vermelerine ve kendilerine zaman ayırmalarına katkı sağlamayı amaçladık. Yaklaşık 1.000 kaptanımızın etkinliğimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Kaptanlarımız bizim için her zaman baş tacı. Onların görüşleri, deneyimleri ve geri bildirimleri çalışmalarımıza yön veriyor. Bu ilgiden aldığımız motivasyonla önümüzdeki dönemde de kaptanlarımızla bir araya gelmeye ve bu buluşmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Mercedes-Benz Türk olarak kaptanlarımızın araçlarımızda sunduğumuz üstün güvenlik, teknoloji ve ekonomik donanımlardan en iyi şekilde faydalanarak yolcularımıza güvenli ve konforlu yolculuklar sunmayı sürdürmeleri bizler için çok değerlidir. Böylelikle müşterilerimize de daha ekonomik araç kullanımı sunuyor olmak en önemli önceliklerimiz arasında. Mercedes-Benz Türk olarak yolların kahramanlarına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Mercedes-Benz Türk İletişim Müdürü Miray Demirel etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak uzun yol sürücülerimizin yalnızca iş süreçlerinde değil, yaşamlarının her alanında yanlarında olmayı önemsiyoruz. Sağlık Bakım Tırı projemizle bugüne kadar binlerce kamyon şoförümüze ulaştık, onların ihtiyaçlarını yakından dinleme ve hayatlarına dokunma fırsatı bulduk. Şimdi de ‘Mola Sırası Kaptanlarda’ diyerek otobüs kaptanlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun saatler boyunca büyük bir sorumlulukla görev yapan otobüs kaptanlarımızın sağlıklarını, iyi oluşlarını ve yaşam kalitelerini desteklemeyi ürünlerimizde sunduğumuz özelliklerin yanında bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz ile de hedefledik. Mercedes-Benz Türk olarak sektörümüzün en önemli paydaşlarından biri olan kaptanlarımızın hayatına dokunmaktan ve onların ihtiyaçlarına yönelik sosyal fayda projeleri geliştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”