Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Servet Tuncay, 54 yıl süren evliliğini ve eşine duyduğu derin özlemi, yıllara yayılan hatıralarıyla anlattı. Seka'dan emekli kaptan olan Tuncay, emeklilik sonrası ticaretle de uğraştığını, ancak hayatının büyük bölümünü eşiyle birlikte geçirdiği yolculuklar, deniz gezileri ve birlikte kurdukları hayatla hatırladığını söyledi. Eşini kaybettikten sonra derin bir boşluğa düştüğünü ifade eden Tuncay, yaşadığı özlem nedeniyle günlük hayatında büyük bir yalnızlık hissettiğini dile getirdi.





"Türkiye ve Avrupa'yı beraber gezdik"

Tuncay, Türkiye'nin neredeyse tüm illerini eşiyle birlikte gezdiklerini, bunun yanında Avrupa'nın birçok ülkesini de dolaştıklarını belirtti. Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde birlikte unutulmaz hatıralar biriktirdiklerini ifade eden Tuncay, bu yolculukların hayatlarının en özel dönemleri olduğunu dile getirdi. 1995 yılından bu yana kullandıkları tekneyle Kocaeli Körfezi'nde sık sık gezintiye çıktıklarını anlatan Tuncay, denizin ve teknenin eşiyle olan bağlarını daha da güçlendirdiğini söyledi. Eşiyle kurduğu hayatın kendisi için büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Tuncay, o yılları bugün hala ilk günkü gibi hatırladığını ifade etti.



"Elimi hiç bırakmazdı"

8 sene önce eşini kaybettiğini söyleyen Servet Tuncay, "Eşim 75 yaşında vefat etti. Eşimin evi Gölcük'te yol üstündeydi. Benim de motorum vardı. O da anasının bir kızıydı. O zaman telefon yoktu, el sallama, işaretleşme derken tanıştık. Evlendiğimizde o 19, ben 23 yaşındaydım. Fatma'm ile beraber Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika'yı gezdik. Medine, Mekke'ye gittik. Hac yaptık, umre yaptık, Arafat'a çıktık. Elimi hiç bırakmazdı. Hep elimi tutardı, ‘Düşeceksin, bırakmam' derdi. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.



"54 sene beraberlik yaşadık"

25-30 sene beraber gezdiklerini söyleyen Tuncay, "54 sene beraberlik yaşadık. Bir evin içinde, hep beraberdik. 6 çocuğum 19 torunum var. Fatma'm çok iyi insandı. Bana çok bağlıydı, ben de onu çok severdim. Saygılıydı, misafirperverdi. O öldü, kapımdan misafirlerim bitti. Gelen giden kalmadı. Tatlı dilli, güler yüzlü, sempatik, cesur, tuttuğunu koparan, annesinin tek çocuğuydu" şeklinde konuştu.



"Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Her Fatma deyince içimden ağlıyorum"

Duygu dolu anlar yaşayan Tuncay, "Fatma'm öldükten sonra çok gariban hissettim. Çocuklarım beni bırakmadı, sağ olsunlar. İlk önce bu tekneyle dolaşırdık, sattık, tekrar aldık. Fani dünya. Her Fatma deyince içimden ağlıyorum. Fatma'mı çok seviyorum. Eşim öldükten sonra çok zorlandım. Onun hatıralarıyla yaşıyorum. Geçen yaz eşimin yokluğuyla aklımı yitirdim. Evden çıkıp Havran'a gitmişim. Eşinizin kıymetini bilin" ifadelerini kullandı.