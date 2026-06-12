Kararın ardından ortak bir açıklama yapan Yazıcıoğlu ailesi ve avukatları, bunun hukuki bir geri adım değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinde yeni bir aşama olduğunu vurguladı.

Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile yanındaki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin "yetkisizlik" kararı alarak soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.

Gelişmenin ardından Yazıcıoğlu ailesi ve dosyanın avukatları yazılı bir basın açıklaması yaparak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilan etti.

"Bu Bir Esas Kararı Değil, Usuli Bir İşlemdir"

Yapılan ortak açıklamada, yetkisizlik kararının soruşturmayı kapatan bir hamle olmadığı, aksine teknik bir görev değişimi olduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki dava arkadaşlarımızın şehadetine ilişkin dosyada verilen yetkisizlik kararıyla soruşturmanın yeni bir aşamaya geçtiği görülmektedir. Aradan geçen 17 yıla rağmen milletimizin vicdanını yaralayan bu olay tüm yönleriyle aydınlatılamamış, dosya bugüne kadar iki kez takipsizlik kararıyla karşı karşıya kalmıştır. Verilen yetkisizlik kararı dosyanın esasına ilişkin bir karar olmayıp, soruşturmanın farklı bir yetkili makam tarafından yürütülmesine yönelik usuli bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu gelişmeyi, gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki mücadelenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriyoruz."

"Soruların Üzeri Sessizlikle Örtülemez"

Ailenin ve avukatların açıklamasında, olayın üzerinden geçen 17 yıla rağmen toplum vicdanında soru işaretlerinin tazeliğini koruduğu hatırlatıldı. Dosyanın sıradan bir dava olarak görülemeyeceğinin altı çizilerek kararlılık mesajı verildi:

"Bu dosya büyük bir vicdan meselesidir:" 17 yıldır cevabı beklenen sorular vardır ve bu soruların üzeri usul kararlarıyla, zamanaşımıyla ya da sessizlikle örtülemez.

"Geri adım atmayacağız:" Bugün verilen karar bizim açımızdan sürecin sonu değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinin devamıdır. Kim rahatsız olursa olsun, hakikatin ortaya çıkması için yürüttüğümüz mücadeleden geri adım atmayacağız.

"Adalete inanan herkes için bir borçtur:" Muhsin Başkan, ömrünü hiçbir güç odağı karşısında boyun eğmeden tamamlamıştır. Vefatının ardından geride kalan soruların cevabı, yalnızca ailesi için değil adalete inanan herkes için bir vicdan borcu ve bağımsızlık meselesidir.

Açıklama, "Zaman geçse de hakikat değişmez. Bu dosya, tüm yönleriyle aydınlatılıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar takip edilmeye devam edecektir" ifadeleriyle son buldu. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda nasıl bir seyir izleyeceği ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.