Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, firik bulguru hasadına katılmak üzere Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde çiftçilerle bir araya geldi. Buğday başaklarının ateş üzerinde kavrularak firik haline getirildiği geleneksel üretim sürecini yerinde izleyen Vali Küçük, üreticilerle birlikte tırmığı alarak dumanlı ateş üzerinde kavrulan firiklik buğday başaklarını harmanladı ve hasat çalışmalarına eşlik etti.



Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Abdullah Küçük, firiğin yalnızca yörenin önemli bir tarımsal ürünü değil, aynı zamanda yüksek besin değeriyle sağlıklı yaşamın da önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Firik, kendine has aromasıyla pilavdan çorbaya, dolmadan salataya kadar birçok yöresel yemekte kullanılan özel bir üründür. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken uzun süre tokluk hissi sağlar. Potasyum ve demir bakımından zengin olan firik, buğdayın tam olgunlaşmadan yeşil halde hasat edilmesiyle üretildiği için daha düşük nişasta ve gluten oranına sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından özellikle sağlıklı beslenmede ve diyabet hastalarının beslenme programlarında tavsiye edilmektedir. Valilik olarak amacımız, yöremizin bu eşsiz ve sağlıklı ürününün üretimini teşvik etmek, daha geniş alanlarda yetiştirilmesini sağlamak ve ülkemizin dört bir yanında tanıtımına katkı sunmaktır. Çünkü yerel ürünlerimize sahip çıkmak çiftçimizin emeğine, kırsal kalkınmaya ve ilimizin ekonomik geleceğine sahip çıkmak demektir. Alın teriyle toprağı berekete dönüştüren tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyor, bu köklü geleneğin yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 5 bin 400 dekar alanda firik buğdayı üretimi yapıldığını belirten Vali Abdullah Küçük, dekar başına ortalama 400 kilogram verim elde edildiğini ve yıllık üretimin yaklaşık 2 bin 160 ton seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Akkan, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.