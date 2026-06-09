Raftan indirilen faili meçhul dosyayı titizlikle inceleyen cinayet büro ekipleri, düzenlenen şafak operasyonuyla cinayetin zanlısını ve azmettiricilerini yakaladı.

Telefon Şifresi Çözüldü, Yeni Deliller Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik 2026 yılı başında başlatılan özel çalışma kapsamında Aynur Kanbur dosyasını yeniden masaya yatırdı.

24 Mart 2016'da Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde katledilen Kanbur’un dijital materyallerini son teknolojik imkanlarla yeniden inceleyen uzmanlar, cinayetten bir ay öncesine ait WhatsApp yazışmalarına ulaştı. Elde edilen bu kritik dijital deliller ve yapılan teknik-fiziki takip, polisi doğrudan şüphelilerin izine götürdü.

Şafak Operasyonuyla 3 Kişi Yakalandı

Yapılan tespitlerin ardından bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler;

Cinayeti fiilen gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ,

Olayın azmettiricileri olduğu üzerinde durulan F.K. ve S.K.

olmak üzere toplam 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Tahkikat Devam Ediyor

Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak ve ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Medya dünyasında uzun süre yankı uyandıran ve 10 yıldır gizemini koruyan cinayete dair emniyetteki geniş çaplı soruşturma tüm hızıyla sürüyor.