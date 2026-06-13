İlk Gün Performansı: Hisseler %19,2 Değer Kazandı

"SPCX" koduyla borsaya hızlı bir giriş yapan SpaceX, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Halka arz fiyatı 135 dolar olarak belirlenen şirket hisseleri, piyasaların açılışını 150 dolardan yaptı. Gün içinde en yüksek 176,52 dolar seviyesini test eden SpaceX, TSİ 23.00 itibarıyla 160,95 dolardan kapanış gerçekleştirdi.

Böylece SpaceX, borsadaki ilk gününde halka arz fiyatının yüzde 19,2 üzerinde bir kapanış performansına imza atmış oldu. Analistler, hisselere yönelik kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini vurguluyor.

Piyasa Değeri 2 Trilyon Doları Aşarak Tesla'yı Geçti

İlk gün yaşanan agresif yükselişle birlikte SpaceX’in toplam piyasa değeri 2,1 trilyon dolara ulaştı. Şirket bu hamlesiyle, Elon Musk’ın 1,5 trilyon dolar değerindeki elektrikli otomobil devi Tesla’yı da geride bırakmayı başardı. SpaceX, bu yeni piyasa değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketleri listesinde yedinci sıraya yerleşti.

Aramco’yu Tahtından İndiren "Tarihin En Büyük Halka Arzı"

20 Mayıs'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) resmi başvurusunu yapan SpaceX, finans tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

Satılan Hisse Adedi: 555,6 milyon A sınıfı hisse

Hisse Başı Fiyat: 135 dolar

Elde Edilen Kaynak: Yaklaşık 75 milyar dolar

Bu devasa halka arz büyüklüğü, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği 29,4 milyar dolarlık halka arz rekorunu neredeyse ikiye katlayarak dünya tarihinin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın İlk Trilyoneri: Elon Musk

SpaceX’in halka arzının başarıyla tamamlanması ve hisselerin fırlaması, Elon Musk'ı finans dünyasında yeni bir unvanın sahibi yaptı. Tesla ve diğer varlıklarının yanı sıra SpaceX hisselerinin yeni değeriyle birlikte Elon Musk’ın toplam serveti 1 trilyon doları aşarak tarihin ilk dolar trilyoneri unvanını kazandı.

SEC belgelerine göre Musk, halka arz sonrasında şirketteki oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde tutmaya devam edecek. Bu ezici çoğunluk sayesinde ünlü iş insanı, hissedar onayı gerektiren tüm kritik şirket kararlarında tek başına belirleyici güç olmayı sürdürecek.

2002 yılında yeniden kullanılabilir roket teknolojileri geliştirmek ve insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürmek amacıyla kurulan SpaceX, borsadaki bu tarihi başlangıçla vizyonunu finansal olarak da perçinlemiş oldu.