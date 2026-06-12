OYAK ve Renault’nun Türkiye’ye yönelik 400 milyon Euro’luk dev yatırım planının en stratejik adımlarından biri olan Boreal, düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı ve Türkiye'de satışa sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Türkiye'nin küresel yatırımlar için güvenli bir liman olduğunu belirterek, "Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar hem kendileri hem de Türkiye kazanır" mesajını verdi.

"Çin’den Orta Avrupa’ya Kadar En Önde Gelen İhracatçıyız"

Küresel ticaret politikalarında korumacılığın arttığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'nin son 23 yılda Ar-Ge ve katma değerli üretimde küresel bir güce dönüştüğünü vurguladı.

Bakan Kacır, imalat sanayisinin başarılarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"İhracatımızı 23 yılda 36 milyar dolardan 276 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir."

Otomotiv sanayisinin yıllık üretiminin 357 binden 1,5 milyona yükseldiğini belirten Kacır, sektörün geçtiğimiz yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekora imza attığını hatırlattı. Bakanlık olarak sektöre verdikleri desteklerin altını çizen Kacır, TÜBİTAK ve yatırım teşvikleri vasıtasıyla otomotiv ana ve yan sanayisine trilyonlarca liralık kaynak sağlandığını ifade etti.

Türkiye Otomobil Pazarında "Elektrikli ve Hibrit" Devrimi

Dünya genelinde elektrikli ve bağlantılı araçlara olan ilginin katlanarak arttığını belirten Bakan Kacır, Türkiye pazarındaki çarpıcı değişimi verilerle gözler önüne serdi:

Küresel Pazar: Tam elektrikli ve hibrit araçların dünya pazarındaki payı %15'ten %35'e çıktı.

Türkiye Pazarı: Türkiye otomobil pazarında tam elektrikli ve hibrit araçların payı %9,3'ten %51'e yükselerek pazarın yarısını geçti.

Şarj Altyapısında Büyük İvme

Elektrikli araç ekosistemini desteklemek amacıyla yürütülen Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı sayesinde, Türkiye genelindeki hızlı şarj bağlantı noktası sayısı son 3 yılda tam 8 katına çıkarıldı. Güncel rakamlara göre Türkiye; 19 bin 300’ü hızlı şarj olmak üzere toplam 44 bin 400 şarj bağlantı noktasıyla kesintisiz ve güvenli bir şarj ağına kavuştu.

55 Yıllık Başarı Hikayesine Yeni Sayfa: Renault Boreal

Renault'nun 55 yıldır Türkiye'de üretim yaptığını ve OYAK Renault'nun Bursa tesislerinde yıllık 390 bin araç üretim kapasitesiyle 5 binden fazla kişiye istihdam sağladığını belirten Kacır, üretilen araçların %80'inin ihraç edildiğini söyledi. Bursa'da üretilen yeni model Boreal'in de 30'u aşkın ülkeye ihraç edilerek Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

Sektör Temsilcilerinden Teşekkür

Törende konuşan Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, büyük bir ekip çalışmasıyla geliştirilen Boreal’in C-SUV segmentinde beklentileri zirveye çıkaracağını belirterek, "Boreal, OYAK ve Renault'nun 400 milyon Euro'luk yatırım kararının en önemli adımlarından biridir. Bizlere verilen destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise Bursa'nın ticaret ve üretimin merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yeni modelin ülke ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından banttan inen ilk Renault Boreal, protokol üyeleriyle buluştu. Bakan Kacır, tören sonunda fabrikanın mühendis, teknisyen ve işçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.