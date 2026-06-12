Piyasanın sağlıklı işleyişini korumak amacıyla alınan bu sert kararın perde arkası ve yansımaları ise şöyle:

Kararın Gerekçesi: "Makul Şüphe"

SPK'nın belge doğrulama sisteminde yer alan bilgilere göre; karar, Derlüks hisselerinde yürütülen detaylı bir incelemenin sonucu olarak alındı. Kurul, "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği" kapsamında, piyasa bozucu eylemlere dair makul şüphe oluştuğu gerekçesiyle bu tedbiri devreye soktu.

Şirketlerden İlk Tepkiler Ne Oldu?

Aynus Holding Sessiz: Alnus Yatırım’ın bağlı olduğu ana ortaklık Aynus Holding, Reuters tarafından yöneltilen sorulara haberin yayınlandığı saatler itibarıyla henüz bir yanıt vermedi.

Alnus Yatırım’dan "Faaliyet" Açıklaması: Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yayınlayan Alnus Yatırım, şirketin genel faaliyetlerinin durdurulduğu ya da yatırımcıların işlem yapmasının engellendiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Ancak aracı kurumun, SPK'nın doğrudan Derlüks hisselerine yönelik getirdiği bu spesifik yasak kararına açıklamada değinmemesi dikkat çekti.

Piyasa Tepkisi: Kararın kamuoyuna yansıdığı dakikalarda Derlüks (DERHL) hisseleri, %1,44 artışla pozitif bölgede işlem görmeye devam etti.